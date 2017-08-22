Виталий Бакуменко стал новым ведущим новостей на канале «112 Украина»

22 августа специальный корреспондент «112 Украина» Виталий Бакуменко дебютировал на канале в качестве ведущего новостей. Свои первые эфиры он провел в утреннем слоте.

"«112 Украина», без преувеличения, – лучший информационный телеканал страны. В этом я убедился на собственном опыте, когда начинал здесь еще корреспондентом. К тому же, такого профессионального и дружного коллектива я еще не встречал", – отмечает ведущий.

На «112 Украина» Виталий начинал с позиции корреспондента, потом стал специальным корреспондентом и теперь стартовал как ведущий.

Фото: tv-ua.112.ua



