Высший хозсуд обязал НОТУ выплатить Euronews 10,6 млн евро долга

Высший хозяйственный суд вчера, 5 сентября, отказал Национальной общественной телерадикомпании (НОТУ) в удовлетворении кассационной жалобы на решение апелляционного суда о взыскании с компании почти 10,6 млн евро в пользу Euronews, сообщает пресс-служба телеканала «UA:Перший».

"Мы абсолютно не согласны с таким решением. Кассационным судом не был учтен ряд нарушений процессуального законодательства, являющихся основанием для отмены решений судов низших звеньев. Также суд проигнорировал существенные нарушения материального права, допущенные апелляционным судом и судом первой инстанции.Такие решения не только несправедливы по сути дела, но и препятствуют созданию общественного вещателя", – говорит член правления «Общественного», ответственная за юридическое направление его деятельности, Инна Гребенюк.

Напомним, судебный спор между НТКУ (правопреемник – НОТУ) и Euronews продолжается с мая 2015 года. НОКУ требует признать недействительным договор с Euronews, который предусматривал, в частности, трансляцию НТКУ украинских сервисов Euronews на своих каналах. В компании настаивали, что ее менеджмент не имел права подписывать в 2010 году этот договор без правовой экспертизы.

В апреле этого года Киевский апелляционный хозсуд не удовлетворил апелляцию НОТУ на решение Хозсуда Киева о взыскании с компании в пользу Euronews около 10,6 млн евро – сумма лицензионных платежей, которые НТКУ должна была выплатить Euronews с февраля 2013-го по февраль 2015 года.

Фото: Day.kyiv.ua