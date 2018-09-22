Высшая школа Media and Production отмечает 5 лет: ИНФОГРАФИКА

Высшая школа Media and Production работает в 17 направлениях. Получить дипломы сценаристов, журналистов, режиссеров, продюсеров и редакторов могут все желающие. В среднем курсы Высшей школы Media and Production длятся два месяца, после которых ученик получает диплом, подтверждающий прослушанный курс по специальности. Как сообщил генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко в интервью журналисту ТСН , «медиашкола создавалась с целью улучшения качества профильного образования в стране».

Особенностью Высшей школы 1+1 media является то, что ее преподаватели – известные ведущие, звезды и эксперты. К примеру, курс «Ведущий информационной программы» читают Маричка Падалко, Лидия Таран, Юлия Бориско и Соломия Витвицкая. В свою очередьРуслан Сеничкин и Юрий Горбунов учат студентов мастерству ведущего развлекательных программ. А вот коллега Руслана по «Сніданку з 1+1» ведущая Людмила Барбир является куратором Детской медиашколы, студентами которой могут стать школьники от 7 до 13 лет.