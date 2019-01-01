Вышел первый тизер «Продюсера»

В минутном видео можно заметить соблазнительный танец Астафьевой, вооруженного Павла Зиброва, Мишель Андраде за рулем автомобиля и загипсованного Дурнева.

Напомним, по сюжету фильма, один самовлюбленный кинопродюсер все заработанные деньги и авансы за новые ленты тратит на вечеринки. Промотав бюджет очередного фильма накануне старта съемок, герой вынужден срочно отправиться на поиски денег. В дороге его ждут курьезные ситуации и приключения. Кинотеатральный прокат «Продюсера» в Украине будет осуществлять компания Ukrainian Film Distribution.

Премьера фильма «Продюсер» символично запланирована на 14 февраля 2019 года.