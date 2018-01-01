Виртуальный корабль из «Звездного пути» потерпел крушение при столкновении с законом

Создатель проекта, скрывающийся под псевдонимом ScragNog, рассказал о столкновении с законом в 11-минутном видео под названием «Все хорошее…» (под троеточием, как можно догадаться, скрываются слова «когда-нибудь заканчивается»).

«Мы как могли подчеркивали, что этот проект не является официально лицензированным. Что мы не аффилированы с CBS или Paramount, и что интеллектуальная собственность, к которой мы относились с уважением, нам не принадлежит. Она – собственность упомянутых компаний, а мы – просто создатели фанатского творчества по ее мотивам. Мне казалось, что это было предельно ясно», – рассказывает ScragNog.