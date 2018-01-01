Виртуальный корабль из «Звездного пути» потерпел крушение при столкновении с законом

Проект, воссоздающий в виртуальной реальности корабль «Энтерпрайз», был вынужден закрыться после требований юристов компании-правообладателя CBS.
Создатель проекта, скрывающийся под псевдонимом ScragNog, рассказал о столкновении с законом в 11-минутном видео под названием «Все хорошее…» (под троеточием, как можно догадаться, скрываются слова «когда-нибудь заканчивается»).
«Мы как могли подчеркивали, что этот проект не является официально лицензированным. Что мы не аффилированы с CBS или Paramount, и что интеллектуальная собственность, к которой мы относились с уважением, нам не принадлежит. Она – собственность упомянутых компаний, а мы – просто создатели фанатского творчества по ее мотивам. Мне казалось, что это было предельно ясно», – рассказывает ScragNog.
Требование о прекращении противоправных действий поступило от CBS 12 сентября и вынудило команду проекта Stage-9 закрыть свой веб-сайт, Discord, YouTube-канал и соответствующий раздел на Reddit уже 13 сентября. Энтузиасты пытались вступить в диалог с CBS, но, по словам ScragNog’a, автор адресованного им письма ушел в отпуск сразу после его отправки.
Ранее в официальном подкасте «Звездного пути» вице-президент CBS по развитию продукции Джон ван Циттерс настаивал на том, что компания «хочет, чтобы фанаты вовлекались [в развитие франшизы]. Но пусть они делают это по-правильному».
Напомним также, что в рамках медиафорума Kyiv Media Week 20 сентября состоялась дискуссионная панель «Вызовы в современной расследовательской журналистике», участники которой обсудили правомочность использования дронов в расследованиях.