Выпуск «Одруження наосліп 3» на «1+1» установил рекорд телепросмотра

Пятый выпуск реалити «Одруження наосліп 3», которое выходит на телеканале «1+1»,прошел вчера, 15 марта, с высокими показателями телепросмотра и со значительным отрывом лидировал в слоте показа.

Как сообщает пресс-служба канала, доля программы составила 14.4% (18-54, Украина), что стало рекордом за все сезоны проекта. Рейтинг выпуска - 4.1% (18-54, Украина).

Топ-10 каналов в слоте программы «Одруження наосліп» (доля, 18-54 Украина)