Выпуск «Одруження наосліп 3» на «1+1» установил рекорд телепросмотра

Пятый выпуск реалити «Одруження наосліп 3», которое выходит на телеканале «1+1»,прошел вчера, 15 марта, с высокими показателями телепросмотра и со значительным отрывом лидировал в слоте показа.
Как сообщает пресс-служба канала, доля программы составила 14.4% (18-54, Украина), что стало рекордом за все сезоны проекта. Рейтинг выпуска - 4.1% (18-54, Украина).
Топ-10 каналов в слоте программы «Одруження наосліп» (доля, 18-54 Украина)
В результате, проект «Одруження наосліп 3» стал самой рейтинговой развлекательной программой дня на украинском ТВ.
Топ-5 самых рейтинговых развлекательных программ на украинском ТВ 15 марта (18-54, Украина)
Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; оператор панели - Nielsen.
Напомним, реалити выходит в эфире «1+1» каждую среду в 22:00. По условиям проекта, герои с негативным опытом отношений идут под венец вслепую с незнакомцем, которого им подобрали психологи на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости. Пара должна пожить вместе 6 дней, а на седьмой принять решение - оставить кольца и продолжить отношения вне программы или расстаться.