Винницкая и Скичко напомнят украинцам о выдающихся земляках

В праздничном выпуске зрители узнают не столько о заслугах знаменитых соотечественников, сколько о подробностях жизни звезд украинского спорта, музыки, хореографии и кино. Если вас давно интересовало, за кого вышла замуж олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева или почему Владимир Кличко разошелся с Хайден Пенетьери, – добро пожаловать на телеканал «Украина» 23 августа в 9:30.

Ведущие программы также поведают, как украинцы пробиваются в Голливуде, почему участники из Украины стали «золотым стандартом Евровидения» и что дала победа двум нашим триумфаторам песенного конкурса – Руслане и Джамале.

«Наши известные соотечественники – не только законодатели трендов, они также способны совершать настоящие революции в той или иной сфере. Они устанавливают мировые рекорды, получают престижные награды, диктуют моду. День независимости – прекрасный повод, чтобы об этом рассказать», – говорит руководитель проектов департамента производства телевизионных программ Марта Середа.

В день праздника, 24 августа, в 21:00 зрителей канала «Украина» ждет праздничное шоу «З Днем народження, Україно!» с участием самых известных украинских артистов: Тины Кароль, Олега Винника, THE HARDKISS, Оли Поляковой, MONATIK, Макса Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергея Бабкина, групп «НеАнгелы» и «ТіК», TARABAROVA, Нины Матвиенко, групп «Антитіла» и Freedom-jazz и KADNAY.