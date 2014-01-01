Виктор Трегубов сменил Антона Швеца на посту шеф-редактора «Петра и Мазепы»

Шеф-редактор интернет-журнала о русском национализме «Петр и Мазепа» Антон Швец покидает проект. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Заменит его на этом посту экс-журналист Insider и ZN.UA Виктор Трегубов.

"Сегодня (22 февраля. - Ред.) Виктор Трегубов дал согласие стать шеф-редактором «Петра и Мазепы».Вы все знаете, что это значит.Это значит, что Добби, после передачи дел, к марту (я надеюсь) будет свободен и, наконец-то, сможет отдохнуть", - написал Швец.