Виктор Савкив: «Интернет-радио не конкурирует не потому, что друг друга не замечает, а потому что этого рынка нет»

Основатель Old Fashioned Radio Виктор Савкив в интервью изданию Liroom рассказал о рынке интернет-радио и поиске новых форматов. На вопрос о том, может ли интернет-радио быть прибыльным в Украине, Савкив ответил, что на сегодняшний день оно способно лишь "покрыть расходы", то есть выйти на самоокупаемость.

"Рынка этого просто не существует, – говорит он. – Мы не конкурируем не потому, что друг друга не замечаем, а потому что этого рынка просто нет, он на этапе становления. До конкуренции нужно еще дожить".

На вопрос о сравнении Old Fashioned Radio с другими радиостанциями, Виктор Савкив ответил следующее:

"Мы все в поисках какого-то формата. Те приемы, которые используют и «Радио Аристократы», и Radio Skovoroda – это не какие-то ноу хау, это те приемы, которые существуют как стандарты. А вот вопрос дальнейшей комбинации, развития и создания своего уникального концепта – тут каждый за себя".

Несмотря на отсутствующий рынок и общую неопределенность на данном этапе становления интернет-радио в Украине, Виктор Савкив выражает глубокую заинтересованность проектом и говорит о больших планах на будущее.

"Мы стремимся сделать из OFR не маргинальный продукт. Я планирую создать большой проект, реальное большое средство массовой информации с уклоном на изменение взгляда на украинскую культуру, с одной стороны, и поддержку современного искусства с другой".

Заглавное фото: LiRoom