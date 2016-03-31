«Википедия» признала Daily Mail ненадежным источником

Интернет-энциклопедия «Википедия» собирается исключить ссылки на английскую ежедневную газету Daily Mail, сообщает vc.ru.

Так, коллегия редакторов англоязычной версии «Википедии» проголосовала за исключение газеты из списка источников информации для энциклопедии, поскольку сочла новости издания «в целом ненадежными».Свое решение редакторы объяснили «плохой проверкой фактов» со стороны Daily Mail, а также «стремлением газеты к сенсационности и откровенной фабрикации».

"Это означает, что в английской «Википедии» больше не будут ссылаться на Daily Mail как на надежный источник информации", - подчеркнули The Wikimedia Foundation, которому принадлежит онлайн-энциклопедия. В компании также отметили, что обсуждение надежности Daily Mail началось еще в 2015 году.

Таким образом, редакторов-волонтеров призывают заменить ссылки - всего около 12 тысяч - на Daily Mail в существующих материалах на более надежные источники.

Фото: flickr.com / Howard Lake