«Википедия» обзавелась анонимной версией

У онлайн-энциклопедии «Википедия» появилась дарквебная версия сайта, которую можно использовать, в частности, для обхода запрета на доступ к ресурсу, действующего в некоторых странах, сообщает портал Motherboard.

Так, например, доступ к ресурсу заблокирован или ограничен в Китае и Турции. Власти последней перекрыли доступ к нему из-за материалов, в которых говорилось об их возможных связях с террористами.

Дарквебную версию запустил специалист по кибербезопасности, экс-сотрудник Facebook Алек Маффетт, официально не имеющий отношения к «Википедии». При этом, по его словам, домен просуществует несколько дней, а его дальнейшая судьба зависит от поддержки вики-сообщества. Также пока сайт доступен только для чтения, править статьи в нем нельзя.

"Я хотел показать, что это – не что-то абстрактное. Я был бы рад, если бы Wikimedia использовала это решение или даже предложила свое; с моей стороны важно продемонстрировать концепт", – сказал Маффетт.

Сервис открывается через систему прокси-серверов Tor, позволяющую анонимно передвигаться по сети и выходить в дарквеб.

Как известно, до этого разработчик создал онион-версию Facebook и инструмент для генерации таких сайтов Enterprise Onion Toolkit, которым воспользовалась газета The New York Times.

Фото: Wikimedia.org / Lane Hartwell