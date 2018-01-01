Выходные с пользой: как прошел 1+1 Digital Weekend

В первый день знаменитый «Театр на Подоле» стал интерактивным лекторием для Digital-специалистов. После того, как все желающие зарегистрировались и запечатлились с логотипом мероприятия, начался долгожданный 8-часовой марафон инсайдерских советов и наблюдений из сферы Digital.

По словам директора Digital-направления 1+1 media Анны Ткаченко, «1+1» трансформируется из традиционной телекомпании в мультимедийную. В процессе такого роста диджитал-команда компании набралась опыта, который может оказаться полезным и за пределами офисов 1+1 media. Именно в целях обмена таким опытом был создан формат встреч 1+1 Digital Weekend, посетители которых смогут обучать и обучаться, вдохновлять и вдохновляться.

В своем выступлении Анна оценила, насколько актуальным остается расхожее выражение "content is king" в эпоху новых медиа. По ее словам, цель digital-площадок - сделать пребывание пользователя длительным интерактивным опытом, а не хаотичным и прерывистым переходом по ссылкам.