ТЕЛЕКРИТИКА

Выходные с пользой: как прошел 1+1 Digital Weekend

Контент – все еще король. А эти люди знают, как заставить его работать на вас

Бизнес

18 и 19 августа в Киеве прошло мероприятие 1+1 Digital Weekend, посвященное созданию цифровых продуктов на пересечении IT и медиа.


В первый день знаменитый «Театр на Подоле» стал интерактивным лекторием для Digital-специалистов. После того, как все желающие зарегистрировались и запечатлились с логотипом мероприятия, начался долгожданный 8-часовой марафон инсайдерских советов и наблюдений из сферы Digital.

По словам директора Digital-направления 1+1  media Анны Ткаченко, «1+1» трансформируется из традиционной телекомпании в мультимедийную. В процессе такого роста диджитал-команда компании набралась опыта, который может оказаться полезным и за пределами офисов 1+1 media. Именно в целях обмена таким опытом был создан формат встреч 1+1 Digital Weekend, посетители которых смогут обучать и обучаться, вдохновлять и вдохновляться.

В своем выступлении Анна оценила, насколько актуальным остается расхожее выражение "content is king" в эпоху новых медиа. По ее словам, цель digital-площадок - сделать пребывание пользователя длительным интерактивным опытом, а не хаотичным и прерывистым переходом по ссылкам.

Директор Digital-направления 1+1 media Анна Ткаченко выступила с докладом «Digital Media сегодня и завтра. Останется ли контент королем, а его дистрибуция – Матерью драконов?»

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Руководитель управления Digital-разработок 1+1 media Дмитрий Жук показал, каким должен быть жизненный цикл проекта здорового человека: через инициацию, планирование, разработку и внедрение - к обязательному тестированию готового кейса.

Руководитель управления Digital-разработок 1+1 media Дмитрий Жук с докладом «Product Manager и тайная комната: как сэкономить бюджет и почему the more you know, the less you worry»

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Арт-директор Digital-проектов 1+1 media Евгений Демченко на примере верстки разных веб-страниц продемонстрировал, как пользователь воспринимает по-разному сгруппированные объекты, блоки и цветовые сочетания. Если вы думали, что в цифровую эпоху «Искусство цвета» швейцарского художника Иоганнеса Иттена устарело - вы ошибаетесь.

Арт-директор Digital-проектов 1+1 media Евгений Демченко вещает на тему: «Язык цветов и эмоций: как диджитал-дизайн влияет на поведение пользователей сайтов и приложений»

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Руководитель управления внешней дистрибуции видеоконтента 1+1 media Александр Козаченко посоветовал издателям использовать разные источники дохода: не только рекламу, но и мерчендайз, краудфандинг, работу с брендами и организацию мероприятий.

Руководитель управления внешней дистрибуции видеоконтента 1+1 media Александр Козаченко отвечает на вопрос: «Где деньги? Как заработать на медиаконтенте в интернете»

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Руководитель VOD-платформы 1+1 video Артем Лезин с шутками и мемами осветил принцип data-driven decisions, от которого некомпетентные руководители предпочитают огораживаться философией «Давайте сделаем, как дизайнер предложил, а там видно будет». Каждое решение в проекте должно подкрепляться данными, подчеркивает Артем.

Руководитель VOD-платформы 1+1 video Артем Лезин освещает термин «Data-driven decision. Слышал звон, не знаю где он»

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Как старозаветная цитата «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака,тому не жать» связана с работой digital? Руководитель сейлз-хауса 1+1 Digital Дмитрий Панасюк пояснил, что цифровые медиа должны развить особое чутье на тренды, ключевые среди которых сейчас - data, account based marketing / personal based marketing, нативная реклама и преимущественное использование мобильных устройств.

Руководитель сейлз-хауса 1+1 Digital Дмитрий Панасюк с докладом «Что Digital делает не так: классические маркетинговые ошибки в работе с медийной рекламой»

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На второй день 1+1 Digital Weekend местом действия стал офис 1+1 media.

Зона Digital & Sport: руководитель проекта FootballHub Роман Бебех и шеф-редактор Владимир Зверев рассказали, как передать атмосферу футбольной трибуны пользователям смартфонов.

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Зона Digital & News: заместитель директора департамента новых медиа Катерина Коберник рассказала, как ресурсу начать зарабатывать на мультимедийных проектах

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Шеф-редактор «Телекритики» Мария Хрущак поделилась опытом взаимодействия отдела новостей с digital

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Зона Digital & Fun: руководитель управления маркетинговых коммуникаций Николай Кононученко поведал, как с Live-трансляциями и 360-градусными видео трансформируются развлекательные проекты

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Равнодушных слушателей в аудитории, кажется, не было

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Похоже, для посетителей мероприятия этот августовский уик-энд обернулся настоящим диджитал-интенсивом. Выступавшие эксперты тоже не остались равнодушными: приятно, когда в выходной день столько специалистов из разных отраслей предпочитают курс лекций традиционному чиллауту. Надеемся, что и следующий 1+1 Digital Weekend не заставит себя долго ждать.

Фото: Алексей Анхимов

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