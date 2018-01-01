Выходные с пользой: как прошел 1+1 Digital Weekend

18 и 19 августа в Киеве прошло мероприятие 1+1 Digital Weekend, посвященное созданию цифровых продуктов на пересечении IT и медиа.
В первый день знаменитый «Театр на Подоле» стал интерактивным лекторием для Digital-специалистов. После того, как все желающие зарегистрировались и запечатлились с логотипом мероприятия, начался долгожданный 8-часовой марафон инсайдерских советов и наблюдений из сферы Digital.
По словам директора Digital-направления 1+1 media Анны Ткаченко, «1+1» трансформируется из традиционной телекомпании в мультимедийную. В процессе такого роста диджитал-команда компании набралась опыта, который может оказаться полезным и за пределами офисов 1+1 media. Именно в целях обмена таким опытом был создан формат встреч 1+1 Digital Weekend, посетители которых смогут обучать и обучаться, вдохновлять и вдохновляться.
В своем выступлении Анна оценила, насколько актуальным остается расхожее выражение "content is king" в эпоху новых медиа. По ее словам, цель digital-площадок - сделать пребывание пользователя длительным интерактивным опытом, а не хаотичным и прерывистым переходом по ссылкам.
Руководитель управления Digital-разработок 1+1 media Дмитрий Жук показал, каким должен быть жизненный цикл проекта здорового человека: через инициацию, планирование, разработку и внедрение - к обязательному тестированию готового кейса.
Арт-директор Digital-проектов 1+1 media Евгений Демченко на примере верстки разных веб-страниц продемонстрировал, как пользователь воспринимает по-разному сгруппированные объекты, блоки и цветовые сочетания. Если вы думали, что в цифровую эпоху «Искусство цвета» швейцарского художника Иоганнеса Иттена устарело - вы ошибаетесь.
Руководитель управления внешней дистрибуции видеоконтента 1+1 media Александр Козаченко посоветовал издателям использовать разные источники дохода: не только рекламу, но и мерчендайз, краудфандинг, работу с брендами и организацию мероприятий.
Руководитель VOD-платформы 1+1 video Артем Лезин с шутками и мемами осветил принцип data-driven decisions, от которого некомпетентные руководители предпочитают огораживаться философией «Давайте сделаем, как дизайнер предложил, а там видно будет». Каждое решение в проекте должно подкрепляться данными, подчеркивает Артем.
Как старозаветная цитата «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака,тому не жать» связана с работой digital? Руководитель сейлз-хауса 1+1 Digital Дмитрий Панасюк пояснил, что цифровые медиа должны развить особое чутье на тренды, ключевые среди которых сейчас - data, account based marketing / personal based marketing, нативная реклама и преимущественное использование мобильных устройств.
На второй день 1+1 Digital Weekend местом действия стал офис 1+1 media.
Похоже, для посетителей мероприятия этот августовский уик-энд обернулся настоящим диджитал-интенсивом. Выступавшие эксперты тоже не остались равнодушными: приятно, когда в выходной день столько специалистов из разных отраслей предпочитают курс лекций традиционному чиллауту. Надеемся, что и следующий 1+1 Digital Weekend не заставит себя долго ждать.
Фото: Алексей Анхимов