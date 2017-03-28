ТЕЛЕКРИТИКА

Видеоплатформа Vimeo купила сервис Livestream с офисом в Украине

Бизнес

Нишевый конкурент YouTube, видеоплатформа Vimeo приобрела сервис онлайн-трансляций Livestream, сообщает AIN.UA.

Закрытие сделки запланировано до конца 2017 года. После этого Livestream будет полностью интегрирован в платформу покупателя. Это позволит создателям видеоконтента на Vimeo снимать, редактировать, транслировать и архивировать стримы событий, в добавок к уже существующим возможностями хостинга, дистрибуции и заработку на роликах.

"Весомой причиной этого поглощения была возможность привнести экспертизу трансляций Livestream в Vimeo. Объединение пройдет не ради сокращения затрат, а ради роста и использования огромной возможности на рынке вместе", – объяснила СЕО Vimeo Анжали Суд.

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Текущие клиенты Livestream могут продолжить использовать его сервисы, но в будущем смогут транслировать события напрямую через Vimeo. Они также получат доступ к инструментам видеоплатформы вроде встраиваемого плеера или сервиса, позволяющего распространять видео в Facebook, YouTube, Twitch и Twitter. Клиенты смогут отслеживать посетителей событий (через захват email в плеере), использовать живые чаты и анализировать статистику стримов. По их завершению, можно с помощью Vimeo продавать видео через прокат, прямые покупки или подписку.

Главный офис Livestream находится в американском Бруклине, но представительства компании есть в Бангалоре и Запорожье. Украинский офис разработки Livestream открыли еще в 2008 году. В нем работают около 30 программистов, тестировщиков и дизайнеров, а руководитель местного подразделения Сергей Малюк занимает позицию вице-президента по инжинирингу.

Всем 180 сотрудникам поглощаемой компании предложат перейти на работу в Vimeo, где они продолжат работу над продуктами и платформой покупателя.

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