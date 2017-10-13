Viasat World запускает сервис с российскими фильмами, в том числе в Украине

Международная вещательная компания Viasat World запускает собственную OTT-платформу с фильмами.

Как сообщает издание Mediasat, услуга в первую очередь будеториентирована на русскоговорящих пользователей, проживающих в США, Германии, Великобритании, Франции и Израиле. Однак она также будет доступна и в Украине,Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Македонии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии в региональном потоке, а с 2018 года – и в других странах.

Решение запустить такой сервис компания приняла после проведения исследования, которое выявило дефицит соответствующего контента на выше указанных рынках.По словам генерального директора Viasat World Ирины Гофман, платформа, работающая под брендом TV1000 Russian Kino, предложит зрителю широкий выбор разнообразных российских фильмов за относительно низкую абонплату.

Кроме того, в компании планируют до конца года запустить новый сервис с премиальными драматическими сериалами Epic Drama, ориентированный на аудиторию на своих ключевых рынках в России и странах центральной и восточной Европы. Более 70% всего контента службы будет эксклюзивным, а в целом там будет доступно более 600 часов сериалов.