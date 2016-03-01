Viasat начинает транслировать более 100 телеканалов через новый спутник

Украинский оператор спутникового телевидения Viasat (Vision TV LLC) заключил соглашение на аренду мощностей на спутнике Astra 4A с компанией SES Video для распространения более 100 телеканалов, сообщает Mediasat.

Так, в рамках многолетнего соглашения Vision TV будет транслировать около 40 каналов платного телевидения, 13 из которых – в режиме высокой четкости (HD), и около 60 бесплатных каналов в зоне охвата спутника в позиции 5 градусов восточной долготы. В этой ключевой орбитальной позиции SES обслуживает около 13 млн телевизионных домохозяйств в Украине, из которых 4,5 млн – спутниковые.

По словам генерального директора «Viasat Украина» Светланы Мищенко, компания рассчитывает на то, что это поможет расширить ее аудиторию и ТВ-бизнес в ближайшие годы.

"С приближением перехода на цифровое вещание и тенденции к кодированию спутниковых каналов мы твердо верим, что на рынке появятся значительные возможности роста, и мы поддержим наших клиентов в их достижении", – отмечает, в свою очередь, старший вице-президент Commercial Europe, SES Video Норберт Хельцле.

Напомним, в марте 2016 года «Viasat Украина» отказалась от использования транспондерных мощностей спутника Astra 4A, мигрировав на израильский спутник Amos 3.

Фото: mediasat.info