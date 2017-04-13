ВГТРК и «Первый канал» официально отказались от трансляции Евровидения

Российский «Первый канал» отказался от трансляции конкурса Евровидение 2017 из-за запрета въезда в Украину российской участницы Юлии Самойловой. Об этом в пресс-службе телеканала сообщили информагентству RNS.

"Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации «Первый канал» не считает возможным транслировать конкурс Евровидение 2017", — пояснили на канале.

Такое же решение принял и российский медиахолдинг ВГТРК (каналы «Россия-1», «Россия-24», «РТР-Планета» и др.). "Мы не будем транслировать Евровидение. Мы солидарны с «Первым каналом»", — сказали агентству в пресс-службе холдинга.

Между тем организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что России больше не осталось шансов для участия в Евровидении в этом году. ЕВС пояснил, что предложил стране два варианта: участвовать в конкурсе дистанционно или выбрать другую кандидатуру для участия. Оба предложения «Первый канал» отклонил.

"К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", — говорится в заявлении ЕВС.По словам главы наблюдательного совета ЕВС Франка-Дитера Фрейлинга, организатор Евровидения осуждает решение украинских властей, поскольку это удар по неполитическому характеру и миссии конкурса, которая заключается в объединении всех народов.

Напомним, в марте СБУ запретила въезд на три года в Украину участнице Евровидения 2017 от России Юлии Самойловой, поскольку она посещала аннексированный Крым.