«Вести» запускают видеопроект журналистских расследований

Журнал «Вести.Репортер» сегодня, 8 февраля, запускает на сайте vesti-ukr.com видеопроект журналистских расследований «Репортер-расследование», сообщает пресс-служба «Медиа Холдинга Вести Украина».

Специальная группа проекта ведет расследования о коррупции и рейдерских захватах, о том, как легализуют и отмывают деньги и как эти действия прикрывают работники судов и правоохранительных органов.

"Мы долго работали над тем, чтобы переориентироваться на новые вызовы по завоеванию цифровой аудитории, и наша цель - адаптировать читательский опыт еще более релевантно, привлекательно и полезно", - отмечает главный редактор сайта «Вести» Игорь Кулик.

Фото: vestiukraine.com