Версия «1+1»: что не так с отключением аналогового ТВ в этом году

30 июня 2017 года — дата отключения аналогового ТВ, утвержденная Кабмином. Но на прошлой неделе группа «1+1» заявила, что после отключения аналога, около 5 млн украинских зрителей могут остаться без телевидения.

«Телекритика» выясняла у Андрея Мальчевского, директора департамента развития сети вещания «1+1», какие риски он видит и почему вопрос возник именно сейчас.