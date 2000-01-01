Версия «1+1»: что не так с отключением аналогового ТВ в этом году

Директор департамента развития сети вещания канала Андрей Мальчевский объясняет, чем грозит резкий переход на цифровое вещание в Украине.
30 июня 2017 года — дата отключения аналогового ТВ, утвержденная Кабмином. Но на прошлой неделе группа «1+1» заявила, что после отключения аналога, около 5 млн украинских зрителей могут остаться без телевидения.
«Телекритика» выясняла у Андрея Мальчевского, директора департамента развития сети вещания «1+1», какие риски он видит и почему вопрос возник именно сейчас.
В чем вы видите проблему?
Дело в том, что у покрытия цифровым сигналом Т2 есть «белые пятна». По нашим подсчетам, не менее 300 домохозяйств не охвачены ни цифровым сигналом, ни кабельными операторами. В зоне риска — небольшие населенные пункты, отдаленные от крупных городов. Там сейчас можно смотреть либо спутник, либо эфирный аналог («1+1, «Интер» и «UA:Перший»).
«На западе страны доступ к цифровому вещанию есть только у 50-60% населения»
По нашим данным, проблемы с приемом сигнала Т2 есть практически по всей территории Украины. Например, на западе страны доступ имеет только 50-60% населения. Среди районов с проблемами приема цифрового сигнала — Донецкая и Луганская область, Северо-Восточные регионы страны, Юго-Запад Одесской области (например, в Приднестровье недавно запустили цифровой мультиплекс и в украинской Бессарабии люди смотрят российское ТВ).
При переходе на цифру экономически мы только выиграем. Затраты на поддержание аналоговой сети, которые мы сейчас несем — это миллионы гривен. Но помимо экономической составляющей, есть еще и социальная: мы должны обеспечить нашим зрителям доступ к телеканалу. Сегодня сеть аналоговых передатчиков у «1+1», «Интер» и «НСТУ» больше, чем у других украинских каналов и «Зеонбуда», и только эти три телесети могут обеспечить бесплатный доступ к ТВ в труднодоступных для цифры регионах.
Почему так получилось, что не вся страна охвачена цифровым покрытием?
Покрывать сигналом «глубинку» не было выгодно ни для коммерческих каналов, ни для кабельных операторов. Все выстраивали сети прежде всего в городах 50 тыс.+, а также ориентируясь на обеспечение максимальной пропускной способности мультиплексов.
Никто не думал, что так остро станет вопрос информационной безопасности. Планировалось «органическое развитие»: параллельное технологические развитие и рост благосостояние населения, что позволит переходить на альтернативные типы приема сигнала.
Но сегодня, 2000 грн на установку спутниковой антенны для жителей небольших поселков — неподъемная сумма. Не говоря уже о том, что спутник — это бесконтрольное вещание российский пропагандистских каналов. В результате, зрители в ряде регионов, среди которых и приграничные, могут остаться без какого-либо украинского ТВ в целом.
Но переход на цифру — это международные обязательства, которые Украина не может нарушать...
Мы не против отключения аналога. Мы только предлагаем нивелировать возможные негативные последствия для людей и государства.
«Никто не думал, что так остро станет вопрос информационной безопасности»
Мы должны были перейти на цифру еще в 2015 году. Тогда этого не произошло, поскольку не было должного покрытия, и многие, увы, расслабились: за 2 года никаких шагов по улучшению покрытия не было предпринято.
Прошлогоднее постановление Кабмина, которым была назначена дата перехода 30 июня 2017 года, снова актуализировало тему. Но планы по переходу на цифру и их реализация опять не идут рука об руку. Нужно скорректировать план и срок перехода, сделав его более гибким.
И какое решение вы видите?
Нужно расширить покрытие цифровым сигналом. Это может сделать «Зеонбуд», расширив возможности одного из существующих мультиплексов, или государство, создав единый национальный мультиплекс с покрытием не менее 95%.
Создание государственного мультиплекса — еще и вопрос информационной безопасности страны. Государственный концерн РРТ — собственник опор, на которых установлены цифровые передатчики «Зеонбуда», но на процесс формирования ипередачи ТВ-сигнала реального влияния он не имеет. В условиях российской агрессии и аннексии Крыма это может нести серьезные риски.
А какова цена вопроса?
У «Зеонбуд» сегодня 142 передатчика (без учета 16, оставшихся на оккупированных территориях). Чтобы сделать максимальное покрытие, необходимо достроить 50-70 передатчиков. Это ориентировочно — около 10 млн евро.
«Мы не против отключения аналога. Мы только предлагаем нивелировать возможные негативные последствия для людей и государства»
Поэтому мы и предлагаем не отключать с 30 июня аналоговый сигнал в проблемных регионах до того момента, когда удастся покрыть «белые пятна» цифровыми передатчиками. И совместно с органами власти и отраслевыми структурами решать, что делать дальше. Сейчас мы совместно с «Интером» и «НСТУ» проводим полевые исследования в проблемных зонах и после их обработки сможем презентовать карту «белых пятен».
Кроме того, покрытие — это не единственная проблема. Для телезрителя это затраты — около 1000 грн: купить приставку Т2, поставить антенну, усилитель, вызвать телемастера. Нужна также госпрограмма по обеспечению малоимущих дотационным комплектами ТВ-оборудования. В 2013 году населению выдали 700 тыс. приставок. Сейчас на категорию социально незащищенных в Украине приходится около 1,2 млн людей.
Для корректного понимания ситуации, необходимо всем понимать, сможем ли мы обеспечить людей приемным оборудованием, есть ли необходимый запас его в наличии? Иначе, когда люди после 30 июня побегут в магазины, может случиться коллапс.