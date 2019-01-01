Верховная рада урезала дотацию общественного вещателя на 800 млн гривен в 2019

Деньги, изначально выделенные «Общественному», нардепы Антон Яценко и Виктор Бондарь перекинули на медицину.
В следующем году Верховная рада планирует выделить Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) 1 млрд гривен. Соответствующая сумма указана в принятом 18 октября в первом чтении госбюджете на 2019 год. Изначально в поступившем в парламент от Кабинета министров документе фигурировала другая сумма – 1 млрд 816 млн 100 тыс. гривен. (расходы на потребление – 1 млрд 560 млн 104,6 тыс. грн, на развитие – 256 млн 828,5 тыс. грн).
Финансирование урезано в пользу медицины: 626 млн гривен уйдет на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, остальные 190,933 млн гривен уйдут местным бюджетам на расходы для лечения больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и диабетикам. Авторы поправки – нардепы «Возрождения» Антон Яценко и Виктор Бондарь.
НОТУ является участником ряда грантовых программ международных доноров. Сколько компания выручила денег от грантов, в НОТУ не сообщали. В бюджетном плане на этот год НОТУ отмечала, что планирует заработать 130 млн грн: 106 млн должны обеспечить реклама и спонсорство, еще 24 млн – аренда помещений. «Центральная дирекция» (телеканалы «Перший», «Культура» и киевский региональный «Центральный канал») должна принести НОТУ доход 39,1 млн грн; «Украинское радио» (все три радиостанции) – 23,1 млн грн; филиалы – 38,8 млн грн; ивенты – 5 млн грн. В законе об общественном вещании прописано, что рекламный перерыв ежегодно будет уменьшаться на 2 минуты в час: таким образом, через 4 года рекламы на вещателях НОТУ не будет совсем. Сегодня рекламные блоки на «Першому» заполнены лишь на 40–45%, рекламное время канала продает сейлз-хаус «Плюсы». «Общественное» сознательно отказалось от рекламы алкоголя и рекламы политических сил вне предвыборного периода.
18 октября девять общественных организаций выступили с открытым письмом, в котором призывают Верховную раду проголосовать за полное финансирование для НОТУ. Пресс-служба общественного вещателя распространила инфографику с информацией о том, на какие статьи расходов НОТУ повлияет недофинансирование компании в этом году.