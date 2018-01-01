Великобритания потратит £1 млн на гранты для сферы digital

Деньги из бюджета будут выделяться в качестве грантов таким целевым группам, как: женщины, люди с инвалидностью, граждане, которые не смогли получить образование, представители неевропейских рас.

Помимо прочего, правительство Великобритании готово потратить еще £400 000 для повышения квалификации людей пожилого возраста и людей с инвалидностью, чтобы те смогли рости как профессионалы в цифровой индустрии.

Департамент по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту (DCMS) приглашает к сотрудничеству корпорации и местные органы власти, чтобы помогать людям строить успешную карьеру в digital-сфере.

Подавать заявки можно будет с 27 августа до 28 октября 2018 года. Размер грантов составит от £200 тыс. до £ 500 тыс.

По словам британского замминистра по делам бизнеса Марго Джеймс, «критически важно, чтобы каждый мог использовать цифровые технологии» как для умения пользоваться всеми возможностями интернета, так и для того, чтобы развивать свои профессиональные навыки.

Фото: King's Church International (Unsplash)