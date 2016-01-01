Ведущим «Сніданка з 1+1» вместо Анатолия Анатолича стал Егор Гордеев

Вести утреннее шоу «Сніданок з 1+1» на телеканале «1+1» вместе с Мариной Леончук будет Егор Гордеев, работавший ранее в программе «ТСН.Ранок».

Как сообщает ТСН, первый эфир ведущего состоится в понедельник, 14 августа.

"Егор стал джокером на кастинге. До того как он приехал на пробы, мы уже рассмотрели более 50 кандидатов, среди которых известные теле- и радиоведущие, спортивные комментаторы. Но мы понимали, что это не совсем то, что нужно нашей аудитории. Когда Егор появился в кадре, все стало на свои места. Он хорошо знаком зрителям «1+1», но таким его еще не видели", – рассказывает директор департамента утреннего вещания канала Юлия Жмакина.

Напомним, Егор Гордеев был ведущим «ТСН.Ранок» до сентября 2016 года.Последний год он жил в Праге, где получал международный журналистский опыт в «Радио Свобода».

Анатолий Анатолич провел свой последний прямой эфир в качестве ведущего «Сніданку з 1+1» 21 июля. С конца августа будет работать на канале «Прямой».

Фото: Пресс-служба «1+1»