Ведущим «Сніданка з 1+1» вместо Анатолия Анатолича стал Егор Гордеев

Вести утреннее шоу «Сніданок з 1+1» на телеканале «1+1» вместе с Мариной Леончук будет Егор Гордеев, работавший ранее в программе «ТСН.Ранок».
Как сообщает ТСН, первый эфир ведущего состоится в понедельник, 14 августа.
"Егор стал джокером на кастинге. До того как он приехал на пробы, мы уже рассмотрели более 50 кандидатов, среди которых известные теле- и радиоведущие, спортивные комментаторы. Но мы понимали, что это не совсем то, что нужно нашей аудитории. Когда Егор появился в кадре, все стало на свои места. Он хорошо знаком зрителям «1+1», но таким его еще не видели", – рассказывает директор департамента утреннего вещания канала Юлия Жмакина.
Напомним, Егор Гордеев был ведущим «ТСН.Ранок» до сентября 2016 года.Последний год он жил в Праге, где получал международный журналистский опыт в «Радио Свобода».
Анатолий Анатолич провел свой последний прямой эфир в качестве ведущего «Сніданку з 1+1» 21 июля. С конца августа будет работать на канале «Прямой».
Фото: Пресс-служба «1+1»
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