Ведущим «112 Украина» стал экс-выпускающий редактор «Русского радио»

К команде ведущих телеканала «112 Украина» присоединился Александр Ролдугин,дебютировавший сегодня, 19 октября, в утренней программе «112 минут».
Как сообщает пресс-служба канала, в паре с телеведущей Екатериной Жуковой он будет работать по будням с 06:00 до 08:00 утра через неделю.
"Я был поражен динамикой и слаженностью работы команды, еще раз убедился, что пришел к профессионалам, и очень рад тому, что теперь среди них", – говорит Ролдугин.
Как известно, свою телевизионную карьеру Александр Ролдугин начинал на местных телеканалах в Днепре, после переезда в Киев работал выпускающим редактором на «Русском радио».
Напомним, с 18 октября у телеканала «112 Украина» новый арт-директор – Андрей Михно.
Фото: Пресс-служба «112 Украина»
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