Ведущим «112 Украина» стал эксперт студии Александр Шульга

У информационного телеканала «112 Украина» новый ведущий. Им стал социолог Александр Шульга, часто появлявшийся в эфире в качестве эксперта, комментируя актуальные события в социальной и политической жизни страны.

Как сообщает пресс-служба канала, в качестве ведущего он стартует в субботу, 4 ноября, в 8:00 в студии LIVE.

"Телеканал «112 Украина» можно сравнить с мощной машиной, которая очень технологичная и несется на огромной скорости, оставляя конкурентов позади. Мне импонируют такие темпы, потому хочется быть не только среди гостей, а в составе этой прогрессивной команды", – говорит Шульга. По его мнению, телеведущий несет большую ответственность перед зрителем, поэтому должен иметь высокий уровень подготовки, мгновенно ориентироваться в разных темах и уметь придерживаться баланса между тем, что гость может и хочет сказать.

Как известно, Александр Шульга – один из самых молодых докторов наук Украины в своей специальности.Свой путь на ТВ начал еще студентом, работая редактором в новостях на телеканалах СТБ и НТН, позже – ведущим в Национальной телекомпании (НТКУ).

Напомним, телеведущий Вадим Колодийчук перешел с телеканала «112 Украина» на новый канал Oboz TV.

Фото: Facebook Александра Шульги