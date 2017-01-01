Ведущие «Утра в Большом Городе» на ICTV переходят на украинский язык

Ведущие программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV теперь будут вести эфиры только на украинском языке. В течение нескольких месяцев Павел Казарин и Антон Равицкий под присмотром Юлии Зорий и профессиональных педагогов усиленно к этому готовились. Ведущие уже провели несколько пробных эфиров на украинском, а с 24 августа перейдут на него полностью.

Павел Казарин, который родился и вырос в Крыму, всегда разговаривал на русском, а украинский язык начал активно изучать с весны.

"Я учил украинский в школе и университете – но почти никогда не говорил на нем, – признается Казарин. – Просто в силу отсутствия языковой среды. В какой-то момент я устал от тех, кто воспринимает собственную русскоязычность как право не учить украинский. Начинать всегда нужно с себя. Вот я и начал. Стать билингвом может каждый – это просто вопрос желания. Реальность меняют те, кто готов меняться сам. Сегодня могу сказать – наш язык бесконечно красив и мелодичен. А погружение в него не представляет особенных трудностей. Так что если вы хотите начать говорить на украинском, то не нужно стесняться. Поверьте – вам понравится".

Одессит Антон Равицкий, изучая украинский язык, обращался за советами к маме – актрисе театра и кино Ольге Равицкой.

"Мама посоветовала мне полезные книги и упражнения для изучения языка. Но главное, что я должен был делать неукоснительно, – это каждый день по 1-2 часа читать, как в детстве, вслух украинские книжки. К счастью, у меня дома живет кошка. Теперь она – мой постоянный и благодарный зритель, – шутит Антон. – А во время пробных эфиров нам здорово помогала Юля Зорий. Она родилась и выросла в Черновцах, городе, в котором традиционно говорили на украинском, и таких проблем, как у нас с Пашей, у нее не было. Как только она слышала, что я или Паша «застряли», сразу тихонько подсказывала. Мы ей за это очень благодарны".

Фото: пресс-служба телеканала ICTV