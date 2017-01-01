Ведущие телеканалы США отказались показывать посвященный Трампу ролик

Американские телеканалы CNN, ABC, CBS и NBC отказались транслировать рекламный ролик о достижениях президента США Дональда Трампа в первые 100 дней на этом посту, сообщает Associated Press.

Причиной послужило то, что в этом ролике, среди прочего, содержится и критика СМИ. Так, в нем лица журналистов этих трех телеканалов и телеканала MSNBC появляются в кадре с графическим обозначением «фейковые новости».

"Очевидно, что для ведущих СМИ первая поправка (к Конституции США, в которой говорится о свободе слова и прессы. - Ред.) важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам", - заявила супруга сына Трампа - Лара Трамп, которая является консультантом администрации Белого дома.

Ролик транслировали лишь телеканалы Fox News и Fox Business.

Напомним, у Трампа натянутые отношения с прессой. Президент США публично назвал ряд американских СМИ «врагами народа», а также неоднократно обвинял их в распространении фейковых новостей.