Ведущие британские СМИ предлагают правительству регулировать контент в соцсетях

Речь идет о том, чтобы государство создало независимый орган, контролирующий небезопасный контент в соцсетях, который пока не поддается регулированию законами Великобритании.

«Мы не считаем, что есть какие-то предпосылки к тому, что соцсети будут сами регулировать контент. Поэтому нам кажется неприемлемой ситуация, когда [над этими ресурсами] нет независимого надзора. И речь идет не про цензуру, а про то, чтобы сделать интернет более безопасным», – сообщается в письме.

Как отмечают авторы письма, целью регулятора должно стать не цензурирование контента, а обеспечение безопасности, ведь информация в интернете может иметь негативное влияние на детей, содержать в себе политические угрозы и дезинформировать население.

Авторы письма признают, что интернет – это прекрасная штука, но риск вреда от информации, которая там размещается, достаточно велик. Негативное влияние на детей (включая их психическое здоровье), политические угрозы из-за фейковых новостей – все это реальные, по мнению авторов письма, угрозы.

Фото: Flickr