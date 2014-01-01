Ведущая Татьяна Даниленко покинула «5 канал»

Об этом она написала в социальной сети Facebook.

"Сегодня был последний из бесчисленных тысяч моих эфиров на «5 канале». За 13 лет здесь я прожила свою эволюцию, 2 революции в Украине и даже успела получить Гиннеса - украинский и мировой Обнимаю всех тех, с кем бок о бок мы боролись за классные эфиры и просто против всего плохого и за все хорошее. Время двигаться", - написала Даниленко.

Напомним, в августе прошлого года Татьяна Даниленко сообщала, что получила посылку, в которой находилось письмо с угрозой.

Ранее министр информационной политики Юрий Стець сообщил, что не рекомендовал президенту Петру Порошенко продавать «5 канал». Еще будучи кандидатом на пост президента Петр Порошенко заявлял, что не намерен продавать «5 канал». "Я уже говорил, если стану президентом, продам свой бизнес, не буду иметь к нему никакого отношения. Продам все, кроме «5 канала»", - подчеркивал он в 2014 году.

Фото: Facebook Yan Dobronosov