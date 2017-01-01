Ведущая «Сніданку з 1+1» Марина Леончук покидает канал

В «Сніданку з 1+1» снова перемены. Вслед за своим коллегой Анатолием Анатоличем с телеканала уходит Марина Леончук. Об этом сообщается на сайте канала.

31 августа 2017 года станет ее последним рабочим днем на канале, где Леончук трудилась с 2008 года. Причина ухода Леончук не называется.

В официальном заявлении канал благодарит Марину за прекрасные годы сотрудничества и желает ей успехов.

Также известно, что в данный момент продолжаются тракты новой ведущей «Сніданку з 1+1», которая будет работать в паре с Егором Гордеевым.

Фото: v.img.com.ua