Ведущая канала «24» Кристина Стець уволилась после 10 лет работы

Кристина Стець больше не работает на телеканале «24», где вела вечерние выпуски новостей. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Больше 12 лет назад я пришла в эту компанию совсем другой, чем сейчас. После семи лет работы журналистом, ушла, чтобы через два года снова вернуться. Вернулась и прожила вместе с вами 3,5 невероятных года. Мы вместе действительно прошли Крым и Рим, мы вместе закалялись и боролись, верили и оставались собой.А теперь начнется моя уже другая история", – написала телеведущая.