Ведущая канала «24» Кристина Стець уволилась после 10 лет работы

Кристина Стець больше не работает на телеканале «24», где вела вечерние выпуски новостей. Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Больше 12 лет назад я пришла в эту компанию совсем другой, чем сейчас. После семи лет работы журналистом, ушла, чтобы через два года снова вернуться. Вернулась и прожила вместе с вами 3,5 невероятных года. Мы вместе действительно прошли Крым и Рим, мы вместе закалялись и боролись, верили и оставались собой.А теперь начнется моя уже другая история", – написала телеведущая.
«Телекритике» Кристина Стець уточнила, что решила уйти с телеканала, чтобы двигаться дальше, расти и развиваться. "Но прежде чем начинать искать что-то новое, я решила завершить старое", – добавила она.
По словам телеведущей, сейчас нет конкретного проекта, в котором она будет работать. "Возможно, в дальнейшем это будет родной для меня формат новостей и гостевых студий, то есть информационной журналистики, в которой я уже 12 лет. А, возможно, буду экспериментировать и пробовать другие форматы. В конце концов, рассматриваю разные варианты. Сейчас я в поиске и открыта для предложений", – сказала Стець.
Напомним, в июле канал «24» покинул шеф-редактор новостей Виталий Ковач. Заменила его экс-заместитель главного редактора журнала «Новое время» Елена Трибушная.
Фото: Facebook Евгении Мазур