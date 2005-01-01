Ведущая «Абзаца!» на «Новом канале» перешла на телеканал «Украина»

Телеведущая Ирина Волкова с 20 марта присоединится к ведущим программы «Утро с Украиной», которая выходит на телеканале «Украина», сообщает пресс-служба канала.

«Очень рада стать частью дружной команды «Утро с Украиной», я сразу почувствовала себя легко и непринужденно в такой позитивной компании. Надеюсь, также стать частью утра всех украинцев", – говорит она.

Как известно, Ирина Волкова начала телевизионную карьеру на одном из региональных телеканалов. С 2005 года работала на «Новом канале», до перехода на канал «Украина» была ведущей программы «Абзац!».

Фото: kanalukraina.tv