Ведущая «112 Украина» Роксана Руно возглавит информационный департамент ZIK

Ведущая телеканала «112 Украина» Роксана Руно переходит на телеканал ZIK, где будет руководить департаментом информационного вещания и аналитики, сообщает пресс-служба канала.
"Рано анонсировать новые проекты и отчитываться, чем заинтересует департамент, но это, безусловно, вызов, ответ на который вскоре вы точно увидите", – говорит Руно.
Как отмечает генеральный продюсер ZIK Гайгысыз Гелдиев, канал долго не мог найти кандидатуру на этот пост. "Департамент уже производит качественный и эксклюзивный контент, а под руководством Роксаны его работа еще больше усилится, что, несомненно, укрепит и позиции нашего телеканала", – уверен он.
Роксана Руно работает на телевидении более семи лет, последние четыре из которых - на канале «112 Украина», где вела проекты Live, Runo live и «Вечерний прайм».
Напомним, в январе генеральным продюсером канала ZIK стал Гайгысыз Гелдиев. В феврале креативным продюсером канала была назначена телеведущая, журналист Наталья Влащенко, в марте Департамент журналистских расследований ZIK возглавила бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко, а департамент информационного вещания - Роман Недзельский.
В середине марта с канала уволилась руководитель информационно-аналитического департамента Людмила Добровольская.
Фото: Facebook Роксаны Руно
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