Вечный генеральный продюсер: контракт Тины Канделаки на «Матч ТВ» стал бессрочным

Несмотря на ряд скандалов, Тина Канделаки все-таки сохранила за собой пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». Как сообщили в РБК, «Газпром-Медиа» не уведомил ведущую в конце сентября о расторжении срочного трудового договора, таким образом он стал бессрочным.
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки продолжит работать в «Газпром-Медиа», – сообщили РБК два источника в холдинге. Так, срочный контракт с Канделаки завершился 30 сентября. Но переподписания нового не потребовалось – контракт стал бессрочным по формальным основаниям, поскольку «Газпром-Медиа» не уведомил своего топ-менеджера о его расторжении, объясняют собеседники РБК. В таком случае условие о срочном характере трудового договора теряет силу, и он считается заключенным на неопределенный срок, отмечает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев, ссылаясь на статью 58 Трудового кодекса РФ.
Как так вышло? Тина Канделаки и пресс-служба «Газпром-Медиа» отказались от комментариев.
Напомним, Тина Канделаки заняла пост генпродюсера телеканала «Матч ТВ» осенью 2015-го. Но еще до официального назначения новая должность привела к конфликту. Василий Уткин, глава спортивной редакции «НТВ-Плюс», на базе которой формировался штат «Матч ТВ», заявил о том, что не будет работать под руководством Канделаки. «Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина», – объяснил свое решение Уткин в колонке, вышедшей на портале sports.ru в августе 2015 года.
В октябре 2017-го на телевизионном рынке стали активно обсуждать возможный уход Тины Канделаки. Поводом стала передача «Матч ТВ» и связанных с ним тематических спортивных каналов, составляющих субхолдинг «ГПМ Матч», в управление другому субхолдингу «Газпром-Медиа» – «ГПМ Развлекательное телевидение». Изменение модели управления спортивным каналом в «Газпром-Медиа» объяснили тогда необходимостью повысить операционную эффективность вещателя.
За предшествующий этим изменениям период «Матч ТВ» демонстрировал убытки. В 2016 году (за первый полный год работы вещателя) при выручке 13 млрд руб. по РСБУ себестоимость производства достигла почти 14,6 млрд руб. Убыток от основной деятельности при этом превысил 2,9 млрд руб., чистый убыток – 1,7 млрд руб. По итогам 2017 года при выручке 12,6 млрд руб. убыток от основной деятельности сократился до 1,2 млрд руб., чистый убыток составил 51 млн руб.