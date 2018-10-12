Вечный генеральный продюсер: контракт Тины Канделаки на «Матч ТВ» стал бессрочным

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки продолжит работать в «Газпром-Медиа», – сообщили РБК два источника в холдинге. Так, срочный контракт с Канделаки завершился 30 сентября. Но переподписания нового не потребовалось – контракт стал бессрочным по формальным основаниям, поскольку «Газпром-Медиа» не уведомил своего топ-менеджера о его расторжении, объясняют собеседники РБК. В таком случае условие о срочном характере трудового договора теряет силу, и он считается заключенным на неопределенный срок, отмечает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев, ссылаясь на статью 58 Трудового кодекса РФ.

Как так вышло? Тина Канделаки и пресс-служба «Газпром-Медиа» отказались от комментариев.

Напомним, Тина Канделаки заняла пост генпродюсера телеканала «Матч ТВ» осенью 2015-го. Но еще до официального назначения новая должность привела к конфликту. Василий Уткин, глава спортивной редакции «НТВ-Плюс», на базе которой формировался штат «Матч ТВ», заявил о том, что не будет работать под руководством Канделаки. «Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина», – объяснил свое решение Уткин в колонке, вышедшей на портале sports.ru в августе 2015 года.