Веб-сериал 5baksiv.net вошел в шорт-лист американского фестиваля

Первый украинский веб-сериал 5baksiv.net, который транслируется на телеканале «UA:Перший», покажут на фестивале веб-сериалов SeattelWebFest в США.

Как сообщает пресс-служба канала, 5baksiv.net попал в шорт-лист этого фестиваля, который состоится в марте.

Отметим, веб-сериал снималсяв технологии 5К (одно из самых высоких разрешений видео, имеющихся в настоящее время в цифровом кинематографе и компьютерной графике). Кроме того, он имеет краткую форма повествования, поэтому, по словам его создателей, "не успевает надоесть и вписывается в современную жизнь в интернете". По сюжету, два молодых парня пытаются построить собственную бизнес-империю. Для этого они создают уникальный стартап - агентство услуг 5baksiv.net.

Веб-сериал создан при поддержке BBC Media Action и финансируется правительством Великобритании и Госдепартаментом США.

Напомним, ранее веб-сериал 5baksiv.net получил гран-при испанского фестиваля Bilbao Web Fest. Также команда проекта участвовала в колумбийском фестивале FIS MED, где сериал получил пять номинаций, включая номинацию «Лучший фильм».

Фото: пресс-служба «UA:Перший»