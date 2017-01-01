ТЕЛЕКРИТИКА

Василий Вирастюк будет вести военно-спортивную программу на СТБ

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Второй год подряд телеканал СТБ будет транслировать соревнования Invictus Games («Ігри нескорених»), в которых участвуют военные, получившие ранения в ходе боевых действий. С 20 по 27 октября ведущим студии будет тренер «Зважених та щасливих» и обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк.


Целую неделю зрители СТБ смогут болеть за украинскую команду на международных соревнованиях Invictus Games 2018. В 2017 году Василий поддерживал участников от нашей страны, а в этом году выступит уже в роли ведущего в студии «Инвиктус» на СТБ.

«Когда я узнал, что моя кандидатура на роль ведущего студии «Ігри Нескорених» – это желание сборной, я сразу же согласился. Сейчас очень важно поддержать участников, показать, что мы верим в них, переживаем и гордимся. Скоро у них [украинских участников] будет второй этап сборов, во время которого мы познакомимся поближе», – рассказал Вирастюк.

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Во время студии «Инвиктус» СТБ будет не только транслировать сами состязания, но и знакомить зрителей с деталями подготовки национальной сборной, а также с участниками прошлых лет. К обсуждению соревнований привлекут звезд спорта, чиновников и экспертов.

Напомним, Invictus Games – это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, получивших травмы в ходе боевых действий. Организатором игр в 2014 году стал британский принц Гарри. Украинская сборная впервые участвовала в состязаниях в 2017 году в Торонто, где завоевала 14 медалей.

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