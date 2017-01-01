Василий Вирастюк будет вести военно-спортивную программу на СТБ

Целую неделю зрители СТБ смогут болеть за украинскую команду на международных соревнованиях Invictus Games 2018. В 2017 году Василий поддерживал участников от нашей страны, а в этом году выступит уже в роли ведущего в студии «Инвиктус» на СТБ.

«Когда я узнал, что моя кандидатура на роль ведущего студии «Ігри Нескорених» – это желание сборной, я сразу же согласился. Сейчас очень важно поддержать участников, показать, что мы верим в них, переживаем и гордимся. Скоро у них [украинских участников] будет второй этап сборов, во время которого мы познакомимся поближе», – рассказал Вирастюк.