Василий Голованов ушел со «112 Украина», а Виктор Коломиец вернулся

Вести «Вечерний прайм» вместо Голованова будет Владимир Полуев, который до этого вел дневной слот студии LIVE, уточнили в пресс-службе канала.

Кроме того, на «112 Украина» вернулся спустя год ведущий Виктор Коломиец, который теперь ведет студию LIVE ежедневно в будни с 8:00 до 11:00. Ранее он работал выпускающим редактором утренних новостей и спецкорреспондентом канала в Брюсселе, а потом перешел на телеканал Савика Шустера 3S.tv. "По натуре я - жаворонок, поэтому очень обрадовался, когда мне предложили «вернуться в семью» и стать ведущим утреннего эфира LIVE", — отметил он.

Напомним, с 1 апреля канал «112 Украина» перешел на другой спутник - Amos-3.

Фото: Facebook Василия Голованова