ТЕЛЕКРИТИКА

Василий Голованов ушел со «112 Украина», а Виктор Коломиец вернулся

Бизнес

С телеканала «112 Украина» ушел ведущий проекта «Вечерний прайм» Василий Голованов. Об этом он сообщил в своем Facebook.

На канале телеведущий проработал почти четыре года. "Закончился большой, значимый, веселый/экспрессивный/серьезный/лиричный эпизод сериала под названием «Моя жизнь».Эпизод этот назывался «112 Украина».Настало время идти дальше", - написал Голованов. Позже в соцсети он сообщил, что продолжит заниматься театральной деятельностью.

Вести «Вечерний прайм» вместо Голованова будет Владимир Полуев, который до этого вел дневной слот студии LIVE, уточнили в пресс-службе канала.

Кроме того, на «112 Украина» вернулся спустя год ведущий Виктор Коломиец, который теперь ведет студию LIVE ежедневно в будни с 8:00 до 11:00. Ранее он работал выпускающим редактором утренних новостей и спецкорреспондентом канала в Брюсселе, а потом перешел на телеканал Савика Шустера 3S.tv.  "По натуре я - жаворонок, поэтому очень обрадовался, когда мне предложили «вернуться в семью» и стать ведущим утреннего эфира LIVE", — отметил он.

Напомним, с 1 апреля канал «112 Украина» перешел на другой спутник - Amos-3.

Фото: Facebook Василия Голованова



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