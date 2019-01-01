Валерий Вареница рассказал как на Плюсах изменятся цены на телерекламу в следующем году

Из года в год линейное ТВ теряет своего зрителя, который отдает предпочтение нелинейному потреблению ТВ-контента. Интерес к контенту растет, а вот возможности его монетизировать сокращаются. Пресловутые 4 экрана и «внедомашний» просмотр уводят часть зрителя, и о количестве «ушедших» можно только догадываться, так как посчитать это невозможно. К тому же они еще и не мониторятся. Показательным примером является наш плюсовский сериал «Школа», который наочно продемонстрировал, что аудитория второго сезона в диджитал уже не уступает телевизионной.

Что касается перемен в типе вещания, то отключение эфирного аналога в этом году, хоть и сократило телевизионную аудиторию, но не существенно. Однако планируемая на май 2019 года кодирование спутникового сигнала может иметь более серьезные последствия, поэтому это должно быть учтено при расчете доступного инвентаря.

Прогноз на 2019 – инвентарь будет сокращаться и, возможно, более чем на 5%, к которым мы уже привыкли за последние 3-4 года.