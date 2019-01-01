Валерий Вареница рассказал как на Плюсах изменятся цены на телерекламу в следующем году

Готовь сани летом, а бюджет на следующий год с осени. И пока этот следующий год еще не начался, а маркетологи еще не успели допланировать объемы расходов на рекламу на 2019 год, "Телекритика" решила помочь им с этим разобратся.
Коммерческий директор "1+1 медиа" Валерий Вареница на своем недавнем мастер-классе, выдержав интригу в два месяца, после объявление "Альянсом" во второй половине сентября размера инфляции на 2019-й и новых правил размещение телерекламы, впервые рассказал, какой рост цен готовит сейлз-хаус "Плюсы". Кроме прогнозов Валерий поделился также тем, какие три факторы будут способствовать этой самой инфляции.
Сокращение инвентаря
Из года в год линейное ТВ теряет своего зрителя, который отдает предпочтение нелинейному потреблению ТВ-контента. Интерес к контенту растет, а вот возможности его монетизировать сокращаются. Пресловутые 4 экрана и «внедомашний» просмотр уводят часть зрителя, и о количестве «ушедших» можно только догадываться, так как посчитать это невозможно. К тому же они еще и не мониторятся. Показательным примером является наш плюсовский сериал «Школа», который наочно продемонстрировал, что аудитория второго сезона в диджитал уже не уступает телевизионной.
Что касается перемен в типе вещания, то отключение эфирного аналога в этом году, хоть и сократило телевизионную аудиторию, но не существенно. Однако планируемая на май 2019 года кодирование спутникового сигнала может иметь более серьезные последствия, поэтому это должно быть учтено при расчете доступного инвентаря.
Прогноз на 2019 – инвентарь будет сокращаться и, возможно, более чем на 5%, к которым мы уже привыкли за последние 3-4 года.
Увеличение спроса
Выборы
На сегодняшний день дополнительной квоты в 3 минуты на политическую рекламу нет. Это значит, что вся агитация будет размещаться в коммерческих блоках, увеличивая и без того высокий спрос на рекламу.
Если все же законодательно квота будет возвращена, то это несколько улучшит ситуацию. Однако, стоит помнить о периоде между президентскими и парламентскими выборами (октябрь 2019-го - Ред.). В это время активность политиков не уменьшится, они продолжат рекламироваться и это будет точно в общих блоках с «коммерсантами».
Прогноз на 2019 год – от 4 до 9 месяцев «политическая» реклама будет соседствовать в блоках с «коммерческой».
Кроме трех основых инфляционных причин, Вареница также отметил другие причины - общую инфляцию в стране, рост издержек на производство и содержание персонала, "неизбежную девальвацию", и то, что медиа, как отрасль, валютозависима. "Поэтому сетовать на холдинги рекламодателям не стоит. Лучше просто хорошенечко спланировать наступающий 2019-й", - резюмирует он.
Фото - Анна Федорук