ТЕЛЕКРИТИКА

Валерий Калныш презентует на «Книжном Арсенале» свою книгу

Бизнес

Главный редактор «РБК-Украина» Валерий Калныш на «Книжном Арсенале», который пройдет в этом году с 17 по 21 мая, презентует свою книгу «За слова отвечают».

"Собрал книгу. Ее публикуют", - сообщил журналист в своем Facebook.

По словам основателя и директора издательства «Брайт стар паблишинг», которое издает книгу, Дмитрия Кириченко, первые продажи начнутся на «Книжном Арсенале», а неделю спустя - в книжных магазинах страны.

Напомним, до того как Калныш пришел в «РБК-Украина», он работал главным редактором газеты «Коммерсантъ-Украина», интернет-издания «Апостроф» и радиостанции «Радио Вести». Над книгой «За слова отвечают» он работал несколько лет. Она - о профессии журналиста. В частности, в ней будет несколько интервью с известными украинскими и российскими журналистами.

Фото: Facebook Валерия Калныша

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