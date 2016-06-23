Валерий Калныш презентует на «Книжном Арсенале» свою книгу

Главный редактор «РБК-Украина» Валерий Калныш на «Книжном Арсенале», который пройдет в этом году с 17 по 21 мая, презентует свою книгу «За слова отвечают».
"Собрал книгу. Ее публикуют", - сообщил журналист в своем Facebook.
По словам основателя и директора издательства «Брайт стар паблишинг», которое издает книгу, Дмитрия Кириченко, первые продажи начнутся на «Книжном Арсенале», а неделю спустя - в книжных магазинах страны.
Напомним, до того как Калныш пришел в «РБК-Украина», он работал главным редактором газеты «Коммерсантъ-Украина», интернет-издания «Апостроф» и радиостанции «Радио Вести». Над книгой «За слова отвечают» он работал несколько лет. Она - о профессии журналиста. В частности, в ней будет несколько интервью с известными украинскими и российскими журналистами.
Фото: Facebook Валерия Калныша