ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: журналисты в «Телекритику», оператор в ZIK и региональный редактор в «UA:Новини»

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Редактор ленты новостей в «Народную Правду»

Требования:

– опыт работы в интернет-издании на должности редактора ленты новостей

– знание принципов работы с заголовками, лидами, беками

– понимание политической и экономической ситуации в Украине

– владение украинским и русским языками

– способность быстро и качественно давать значительное количество новостей в течение дня

– ответственность, внимательность, пунктуальность

Обязанности:

– мониторинг информационного пространства и поиск материала для публикации

– написание новостей с правильной структурой и качественными заголовками

– оформление и публикация новостей в панели управления Wordpress

Присылайте ваше резюме по адресу y.atanov@narodna-pravda.ua

Журналисты в «Телекритику»

Интернет-издание «Телекритика» ищет журналиста, который пишет о медиабизнесе (рекламный рынок, доходы и убытки СМИ, инвестиции, бюджеты, инструменты и кадры).

А также журналиста, который смотрит украинское телевидение и делает обзоры ТВ-программ, реагирует на премьеры шоу, сравнивает их с западными аналогами.

Пишите на djtereshkov@gmail.com

Редактор сайта о спорте на английском языке в Roman.ua

Требования:

– базовое понимание SEO и HTML

– быстрый поиск информации и навыки управления временем

– уровень английского языка Upper Intermediate (B2) или выше

Задачи:

– корректура, редактирование и публикация контента на английском языке в смешанном формате: самостоятельно и заказывать услуги у фрилансеров

Условия:

– полный рабочий день

– удаленная работа доступна, но не в начале.

Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ.

Оператор горячей линии на телеканал ZIK

Требования:

– умение коммуницировать с людьми

– грамотная речь

– приятный тембр голоса

– способность к оперативному реагированию

Резюме присылать на vacancy@zik.ua

Региональный редактор в «UA:Новини»

Требования:

– опыт работы на ТВ

– способность генерировать идеи

– самостоятельно решать и определять приоритеты

– четко ставить задачи, приводить аргументы

– уметь писать и редактировать

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Выпускающий редактор на «Громадське телебачення»

Требования:

– глубокая эрудированность, понимание политической, экономической и социальной сфер жизни в Украине и мире

– грамотный украинский и русский языки (устный и письменный)

– опыт работы на телевидении в должности выпускающего/второго редактора

Обязанности:

– отслеживание информационной картины дня и определения ключевых тем

– подготовка и выпуск информационных эфиров, дискуссионных студий, прямых трансляций

– тесное сотрудничество с режиссерами, журналистами и ведущими по поводу подбора гостей для студий/программ/комментариев

– вычитка репортажей, сюжетов, комментариев

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

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