Вакансии недели: журналисты в «Телекритику», оператор в ZIK и региональный редактор в «UA:Новини»

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Редактор ленты новостей в «Народную Правду»
Требования:
– опыт работы в интернет-издании на должности редактора ленты новостей
– знание принципов работы с заголовками, лидами, беками
– понимание политической и экономической ситуации в Украине
– владение украинским и русским языками
– способность быстро и качественно давать значительное количество новостей в течение дня
– ответственность, внимательность, пунктуальность
Обязанности:
– мониторинг информационного пространства и поиск материала для публикации
– написание новостей с правильной структурой и качественными заголовками
– оформление и публикация новостей в панели управления Wordpress
Присылайте ваше резюме по адресу y.atanov@narodna-pravda.ua
Журналисты в «Телекритику»
Интернет-издание «Телекритика» ищет журналиста, который пишет о медиабизнесе (рекламный рынок, доходы и убытки СМИ, инвестиции, бюджеты, инструменты и кадры).
А также журналиста, который смотрит украинское телевидение и делает обзоры ТВ-программ, реагирует на премьеры шоу, сравнивает их с западными аналогами.
Пишите на djtereshkov@gmail.com
Редактор сайта о спорте на английском языке в Roman.ua
Требования:
– базовое понимание SEO и HTML
– быстрый поиск информации и навыки управления временем
– уровень английского языка Upper Intermediate (B2) или выше
Задачи:
– корректура, редактирование и публикация контента на английском языке в смешанном формате: самостоятельно и заказывать услуги у фрилансеров
Условия:
– полный рабочий день
– удаленная работа доступна, но не в начале.
Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ.
Оператор горячей линии на телеканал ZIK
Требования:
– умение коммуницировать с людьми
– грамотная речь
– приятный тембр голоса
– способность к оперативному реагированию
Резюме присылать на vacancy@zik.ua
Региональный редактор в «UA:Новини»
Требования:
– опыт работы на ТВ
– способность генерировать идеи
– самостоятельно решать и определять приоритеты
– четко ставить задачи, приводить аргументы
– уметь писать и редактировать
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Выпускающий редактор на «Громадське телебачення»
Требования:
– глубокая эрудированность, понимание политической, экономической и социальной сфер жизни в Украине и мире
– грамотный украинский и русский языки (устный и письменный)
– опыт работы на телевидении в должности выпускающего/второго редактора
Обязанности:
– отслеживание информационной картины дня и определения ключевых тем
– подготовка и выпуск информационных эфиров, дискуссионных студий, прямых трансляций
– тесное сотрудничество с режиссерами, журналистами и ведущими по поводу подбора гостей для студий/программ/комментариев
– вычитка репортажей, сюжетов, комментариев
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.