Вакансии недели: журналисты в «Телекритику», оператор в ZIK и региональный редактор в «UA:Новини»

Интернет-издание «Телекритика» ищет журналиста, который пишет о медиабизнесе (рекламный рынок, доходы и убытки СМИ, инвестиции, бюджеты, инструменты и кадры).

А также журналиста, который смотрит украинское телевидение и делает обзоры ТВ-программ, реагирует на премьеры шоу, сравнивает их с западными аналогами.

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