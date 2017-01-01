Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ

Требования:

– опыт работы на телевидении (будет считаться преимуществом);

– высшее образование по специальности маркетинг/реклама/PR;

– знание медиарынка и наличие налаженных отношений с его представителями;

– опыт работы с офлайн- и онлайн-медиа;

– навыки написания статей и пресс-релизов, разработки контента для сайтов и соцсетей;

– умение определять показатели эффективности PR-мероприятий и анализировать влияние этих мер на продвижение компании и отдельных брендов;

– свободное владение украинским языком, английский – не ниже upper-intermediate.

Обязанности:

– разработка и реализация PR-стратегии телеканала и отдельных программ в офлайн- и онлайн-среде;

– планирование и реализация PR-мероприятий, направленных на поддержку эфирного контента канала;

– написание и размещение статей, пресс-релизов, новостей, интервью и официальных сообщений в СМИ;

– проведение PR-событий, презентаций, пресс-туров;

– управление контентом сайта и страницами канала в соцсетях;

– установление показателей эффективности PR-мероприятий и анализ влияния этих мер на продвижение эфирного контента;

– анализ PR-активности конкурентов и составление отчетов;

– публичное представление канала.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.