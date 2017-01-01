Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Журналист на телеканал «Прямой»
Телеканал «Прямой» ищет журналиста в проект «Криминал».
Требования:
Срочно!
Резюме отправляйте в личные сообщения руководителю проекта Екатерине Трушик.
Редактор сайта «Главред»
Требования:
– высшее образование (желательно);
– знание общеполитической ситуации в стране и мире;
– опыт работы в интернет-СМИ;
– отличное владение русским и английским языками (английский – на уровне, достаточном для чтения и перевода иностранной прессы);
– умение работать в режиме ограниченного времени.
Обязанности:
– мониторинг информагентств, СМИ и социальных сетей;
– рерайт и публикация материалов на сайте;
– добавления фото- и видеоматериалов.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
PR-директор на телеканал ТЕТ
Требования:
– опыт работы на телевидении (будет считаться преимуществом);
– высшее образование по специальности маркетинг/реклама/PR;
– знание медиарынка и наличие налаженных отношений с его представителями;
– опыт работы с офлайн- и онлайн-медиа;
– навыки написания статей и пресс-релизов, разработки контента для сайтов и соцсетей;
– умение определять показатели эффективности PR-мероприятий и анализировать влияние этих мер на продвижение компании и отдельных брендов;
– свободное владение украинским языком, английский – не ниже upper-intermediate.
Обязанности:
– разработка и реализация PR-стратегии телеканала и отдельных программ в офлайн- и онлайн-среде;
– планирование и реализация PR-мероприятий, направленных на поддержку эфирного контента канала;
– написание и размещение статей, пресс-релизов, новостей, интервью и официальных сообщений в СМИ;
– проведение PR-событий, презентаций, пресс-туров;
– управление контентом сайта и страницами канала в соцсетях;
– установление показателей эффективности PR-мероприятий и анализ влияния этих мер на продвижение эфирного контента;
– анализ PR-активности конкурентов и составление отчетов;
– публичное представление канала.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
SMM-менеджер в Gres Todorchuk PR
Требования:
– высшее образование;
– опыт работы на позиции SMM, PR-менеджера или журналиста от 1 года;
– владение английским языком на уровне Advanced.
Обязанности:
– писать посты для Facebook-страницы агентства;
– заполнять заявки для подачи проектов агентства на украинские и международные премии;
– проводить research различных тем: собирать статистику, анализировать конкурентную среду;
– переводить тексты с украинского на английский.
Присылайте свое резюме на электронный адрес: nk@grestodorchuk.com. Просят указать желаемый уровень зарплаты и добавить примеры своих текстов и/или ссылки на страницы в социальных сетях, для которых создавали контент.
Журналист на проект «Цієї миті рік потому» (СТБ)
Требования:
– образование высшее профильное: журналистика/редакторское дело/филология/лингвистика
– опыт работы на позиции журналист/сценарист (младший сценарист)/редактор – от 3 лет;
– знание основ/законов драматургии;
– основы режиссуры (общие знания и понимание технологии производства ТВ-продукта – съемочного процесса);
– основы психологии/социологии – общегуманитарных знаний;
– грамотная русская/украинская речь;
– умение брать интервью, работать с героями;
– умение и практический опыт написания синопсисов.
Обязанности:
– поиск, анализ и обработка информации (начиная с поиска героя);
– постановка задач отделу кастинга на поиск героев;
– утверждение героя у руководства;
– общение с героем;
– написание синопсисов.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Гостевой редактор в «Киев днем и ночью» (СТБ)
Требования:
– высшее образование (необязательно);
– опыт работы на аналогичной должности (минимум 1 год).
Обязанности:
– коммуникация со всеми героями – как на съемке, так и вне;
– обеспечение приезда героев на съемку;
– координация массовки и героев во время съемки.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Заглавное фото: giphy.com