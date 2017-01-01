ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Журналист на телеканал «Прямой»

Телеканал «Прямой» ищет журналиста в проект «Криминал».

Требования:

Срочно!

Резюме отправляйте в личные сообщения руководителю проекта Екатерине Трушик.

Редактор сайта «Главред»

Требования:

– высшее образование (желательно);

– знание общеполитической ситуации в стране и мире;

– опыт работы в интернет-СМИ;

– отличное владение русским и английским языками (английский – на уровне, достаточном для чтения и перевода иностранной прессы);

– умение работать в режиме ограниченного времени.

Обязанности:

– мониторинг информагентств, СМИ и социальных сетей;

– рерайт и публикация материалов на сайте;

– добавления фото- и видеоматериалов.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

PR-директор на телеканал ТЕТ

Требования:

– опыт работы на телевидении (будет считаться преимуществом);

– высшее образование по специальности маркетинг/реклама/PR;

– знание медиарынка и наличие налаженных отношений с его представителями;

– опыт работы с офлайн- и онлайн-медиа;

– навыки написания статей и пресс-релизов, разработки контента для сайтов и соцсетей;

– умение определять показатели эффективности PR-мероприятий и анализировать влияние этих мер на продвижение компании и отдельных брендов;

– свободное владение украинским языком, английский – не ниже upper-intermediate.

Обязанности:

– разработка и реализация PR-стратегии телеканала и отдельных программ в офлайн- и онлайн-среде;

– планирование и реализация PR-мероприятий, направленных на поддержку эфирного контента канала;

– написание и размещение статей, пресс-релизов, новостей, интервью и официальных сообщений в СМИ;

– проведение PR-событий, презентаций, пресс-туров;

– управление контентом сайта и страницами канала в соцсетях;

– установление показателей эффективности PR-мероприятий и анализ влияния этих мер на продвижение эфирного контента;

– анализ PR-активности конкурентов и составление отчетов;

– публичное представление канала.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

SMM-менеджер в Gres Todorchuk PR

Требования:

– высшее образование;

– опыт работы на позиции SMM, PR-менеджера или журналиста от 1 года;

– владение английским языком на уровне Advanced.

Обязанности:

– писать посты для Facebook-страницы агентства;

– заполнять заявки для подачи проектов агентства на украинские и международные премии;

– проводить research различных тем: собирать статистику, анализировать конкурентную среду;

– переводить тексты с украинского на английский.

Присылайте свое резюме на электронный адрес: nk@grestodorchuk.com. Просят указать желаемый уровень зарплаты и добавить примеры своих текстов и/или ссылки на страницы в социальных сетях, для которых создавали контент.

Журналист на проект «Цієї миті рік потому» (СТБ)

Требования:

– образование высшее профильное: журналистика/редакторское дело/филология/лингвистика

 – опыт работы на позиции журналист/сценарист (младший сценарист)/редактор – от 3 лет;

– знание основ/законов драматургии;

– основы режиссуры (общие знания и понимание технологии производства ТВ-продукта – съемочного процесса);

– основы психологии/социологии – общегуманитарных знаний;

– грамотная русская/украинская речь;

– умение брать интервью, работать с героями;

– умение и практический опыт написания синопсисов.

Обязанности:

– поиск, анализ и обработка информации (начиная с поиска героя);

– постановка задач отделу кастинга на поиск героев;

– утверждение героя у руководства;

– общение с героем;

– написание синопсисов.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Гостевой редактор в «Киев днем и ночью» (СТБ)

Требования:

– высшее образование (необязательно);

– опыт работы на аналогичной должности (минимум 1 год).

Обязанности:

– коммуникация со всеми героями – как на съемке, так и вне;

– обеспечение приезда героев на съемку;

– координация массовки и героев во время съемки.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Заглавное фото: giphy.com

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