Вакансии недели: журналист в «Бандерлоги», PR в Art Management и редактор в «Отдохни!»

Требования:

- понимание предмета

- опыт работы на подобной должности не менее одного года

- безупречные коммуникативные навыки

- умение работать с документами

- знание английского

- умение писать

- собственная база профессиональных контактов

- опыт создания интересных страниц в соцсетях

Обязанности:

- работа с контентом

- коммуникация с журналистами

- smm

- pr-сопровождение проектов

Резюме на одну страницу, которое включает только данные по специальности и мотивационное письмо (до 500 знаков) с темой «PR-работа в Art Management» присылайте на info@artmanagement.com.ua до 20 октября.