Вакансии недели: журналист в «Бандерлоги», PR в Art Management и редактор в «Отдохни!»

Журналисты в программу «Бандерлоги» на «2+2»
Открыто 4 вакансии.
Условия:
- прекрасный коллектив
- отличные редактора
- хорошая зарплата
По всем вопросам писать Александру Дубинскому.
Специалист по PR и коммуникациям в агенство Art Management
Требования:
- понимание предмета
- опыт работы на подобной должности не менее одного года
- безупречные коммуникативные навыки
- умение работать с документами
- знание английского
- умение писать
- собственная база профессиональных контактов
- опыт создания интересных страниц в соцсетях
Обязанности:
- работа с контентом
- коммуникация с журналистами
- smm
- pr-сопровождение проектов
Резюме на одну страницу, которое включает только данные по специальности и мотивационное письмо (до 500 знаков) с темой «PR-работа в Art Management» присылайте на info@artmanagement.com.ua до 20 октября.
SMM-менеджер в «Українське радіо – ua:суспільне»
Обязанности:
- ведение Facebook сообщества радио
- проведение трансляций прямых эфиров радио на facebook страницу
- ведение рубрик и публикация анонсов в социальных сетях
- запись тематических видео
- проведение флешмобов
Требования:
- отличное владение украинским языком
- грамотность и умение интересно писать
- умение чувствовать аудиторию в социальных сетях
CV присылайте на apply@lobbyx.com.ua
Редактор в Wikr Group
Требования:
- опыт управления редакционной командой (2-3 сотрудника)
- опыт копирайтинга
- опыт написания статей на темамы: здоровье, фитнес, потеря веса, образ жизни, психология, медитация, образование и т. д.
- знание английского языка (advanced level)
Условия:
- офис возле метро «Тараса Шевченко» (7 минут ходьбы)
- лекции, семинары, курсы английского языка
- медицинская страховка
- справедливая компенсация
Больше информации можно узнать здесь.
Редактор в журнал «Отдохни!»
Требования:
- высшее образование (желательно журналистика, филология, издательское дело)
- знание грамматики и стилистики русского и украинского языка
- знание редакционно-издательских процессов и технологий
- владение Adobe InDesign на уровне пользователя
- свободное владение всеми офисными программами и издательским ПО
- опыт написания и литературного редактирования материалов обязателен
- навыки корректуры
Резюме присылайте на o.bezsonova@burda.ua