ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: журналист в «Бандерлоги», PR в Art Management и редактор в «Отдохни!»

Бизнес
«Телекритика» отобрала для вас лучшие возможности этой недели в сфере медиа.

Журналисты в программу «Бандерлоги» на «2+2»

Открыто 4 вакансии.

Условия:

- прекрасный коллектив

- отличные редактора

- хорошая зарплата

По всем вопросам писать Александру Дубинскому.

Специалист по PR и коммуникациям в агенство Art Management

Требования:

- понимание предмета

- опыт работы на подобной должности не менее одного года

- безупречные коммуникативные навыки

- умение работать с документами

- знание английского

- умение писать

- собственная база профессиональных контактов

- опыт создания интересных страниц в соцсетях

Обязанности:

- работа с контентом

- коммуникация с журналистами

- smm

- pr-сопровождение проектов

Резюме на одну страницу, которое включает только данные по специальности и мотивационное письмо (до 500 знаков) с темой «PR-работа в Art Management» присылайте на info@artmanagement.com.ua до 20 октября.

SMM-менеджер в «Українське радіо – ua:суспільне»

Обязанности:

- ведение Facebook сообщества радио

- проведение трансляций прямых эфиров радио на facebook страницу

- ведение рубрик и публикация анонсов в социальных сетях

- запись тематических видео

- проведение флешмобов

Требования:

- отличное владение украинским языком

- грамотность и умение интересно писать

- умение чувствовать аудиторию в социальных сетях

CV присылайте на apply@lobbyx.com.ua

Редактор в Wikr Group

Требования:

- опыт управления редакционной командой (2-3 сотрудника)

- опыт копирайтинга

- опыт написания статей на темамы: здоровье, фитнес, потеря веса, образ жизни, психология, медитация, образование и т. д.

- знание английского языка (advanced level)

Условия:

- офис возле метро «Тараса Шевченко» (7 минут ходьбы)

- лекции, семинары, курсы английского языка

- медицинская страховка

- справедливая компенсация

Больше информации можно узнать здесь.


Редактор в журнал «Отдохни!»

Требования:

- высшее образование (желательно журналистика, филология, издательское дело)

- знание грамматики и стилистики русского и украинского языка

- знание редакционно-издательских процессов и технологий

- владение Adobe InDesign на уровне пользователя

- свободное владение всеми офисными программами и издательским ПО

- опыт написания и литературного редактирования материалов обязателен

- навыки корректуры

Резюме присылайте на o.bezsonova@burda.ua


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