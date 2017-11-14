ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: ведущие в «Орел и Решка», редакторы в УНИАН и TSN.UA

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Фото-, видеокорреспондент в Общественное движение «Честно»

Требования:

– журналистское образование

– опыт работы на аналогичной должности от 1 года

– умение работать в фото- и видеоредакторах

– наличие необходимой техники: фотоаппарат с возможностью записи видео и ноутбук

– интерес к политике будет преимуществом

Обязанности:

– фото- и видеофиксация нарушений в Верховной Раде Украины в ходе сессионных заседаний

– оперативная коммуникация с офисом и подготовка контента для распространения в социальных сетях

– видеосъемка событий: пресс-конференций, форумов и акций

CV присылайте на apply@lobbyx.com.ua

Кастинг на ведущего «Орел и Решка»

19 ноября 2017 года в рамках Форума креативных индустрий в НСК «Олимпийский» (г. Киев) состоится кастинг.

Что нужно для участия:

– быть М или Ж в возрасте от 20 до 35 лет;

– прийти на форум (вход платный)

– найти наш банер, где вас будет ждать продюсер

Кастинг будет проходить целый день c 10:00 до 20:00, без перерыва на обед.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Радиоведущие для проекта «Самое вечернее шоу» Radio MORE.FM

Что нужно сделать:

– запишите короткий ролик, в котором расскажите, почему именно вы – будущий ведущий Radio MORE.FM

– отправляйте видео на more@more.fm или в личные сообщения

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Менеджер по рекламе для «Громадського радио»

Требования:

– успешный, подтвержденный рекомендациями опыт работы по активным продажам рекламы на радио, ТВ и (мульти) медийных спецпроектах

– хорошо знать рынок рекламодателей для медиа Киева, Днепра, Мариуполя и востока Украины

Обязанности:

– искать, вести переговоры и привлекать к сотрудничеству рекламодателей

– участвовать в создании, реализовывать и сопровождать специальные спонсорские проекты

– заключение договоров, ведение переговоров с рекламодателями

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Медиаменеджер на телеканал «ПлюсПлюс»

Требования:

– высшее образование

– опыт работы на позиции бренд-менеджера (не менее 1 года), желательно в сегменте товаров для детей

– понимание общих принципов коммуникации в детском сегменте

– опыт составления текстов, ориентированных на детей, родителей и на представителей государственных органов и благотворительных организаций

– опыт работы с грантодателями, спонсорами

Обязанности:

– разработка, согласование и осуществление инициативы в области развития социальных и других проектов канала

– поиск грантов под социальные проекты

– подготовка мероприятий (разработка механики развития, расчет необходимых промоматериалов, разработка адресных программ, контроль исполнения, оценка эффективности и др.)

– поиск и привлечение партнеров, спонсоров, меценатов, согласование идей и принципов сотрудничества и контроль их выполнения;

– сбор и анализ статистических данных/тенденций, результатов проектов

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор ленты новостей в УНИАН

Требования:

– высшее образование (журналистика, филология)

– опыт работы редактором от 1 года

– свободное владение украинским и русским языками (письменно и устно)

– умение работать с текстовыми материалами в режиме ограниченного времени

– грамотность, точность в работе с фактами и цифрами

Обязанности:

– вычитка, редактирование и обработка текстов (от корреспондентов, из открытых источников)

– контроль правильности приведенных авторами цитат, имен, цифр и других фактических данных

– мониторинг СМИ и новостей в социальных сетях

– выявление в размещенных публикациях элементов скрытой или непреднамеренной рекламы

– выявление в размещенных публикациях несогласованных ссылок на бренды, людей и т. п.

– осуществление проверки информации в доступных источниках

– проверка отсутствия дублирования новостей

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор сайта TSN.UA

Требования:

– высшее образование (журналистское или филологическое)

– владение украинским и русским языками

– знание английского или немецкого языков – будет дополнительным преимуществом

– опыт работы в интернет-СМИ от 1 года

– знание современных трендов в интернет-СМИ

Обязанности:

– наполнения ленты новостей: поиск, возможно перевод, рерайт и публикация на сайте новостных материалов и фотогалерей

– отбор новостей: мониторинг СМИ и поиск главных событий

– написание креативных заголовков

– взятие комментариев

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

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Вакансии недели: ведущие в «Орел и Решка», редакторы в УНИАН и TSN.UA

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