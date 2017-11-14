Вакансии недели: ведущие в «Орел и Решка», редакторы в УНИАН и TSN.UA

19 ноября 2017 года в рамках Форума креативных индустрий в НСК «Олимпийский» (г. Киев) состоится кастинг.

Что нужно для участия:

– быть М или Ж в возрасте от 20 до 35 лет;

– прийти на форум (вход платный)

– найти наш банер, где вас будет ждать продюсер

Кастинг будет проходить целый день c 10:00 до 20:00, без перерыва на обед.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.