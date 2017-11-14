Вакансии недели: ведущие в «Орел и Решка», редакторы в УНИАН и TSN.UA

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Фото-, видеокорреспондент в Общественное движение «Честно»
Требования:
– журналистское образование
– опыт работы на аналогичной должности от 1 года
– умение работать в фото- и видеоредакторах
– наличие необходимой техники: фотоаппарат с возможностью записи видео и ноутбук
– интерес к политике будет преимуществом
Обязанности:
– фото- и видеофиксация нарушений в Верховной Раде Украины в ходе сессионных заседаний
– оперативная коммуникация с офисом и подготовка контента для распространения в социальных сетях
– видеосъемка событий: пресс-конференций, форумов и акций
CV присылайте на apply@lobbyx.com.ua
Кастинг на ведущего «Орел и Решка»
19 ноября 2017 года в рамках Форума креативных индустрий в НСК «Олимпийский» (г. Киев) состоится кастинг.
Что нужно для участия:
– быть М или Ж в возрасте от 20 до 35 лет;
– прийти на форум (вход платный)
– найти наш банер, где вас будет ждать продюсер
Кастинг будет проходить целый день c 10:00 до 20:00, без перерыва на обед.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Радиоведущие для проекта «Самое вечернее шоу» Radio MORE.FM
Что нужно сделать:
– запишите короткий ролик, в котором расскажите, почему именно вы – будущий ведущий Radio MORE.FM
– отправляйте видео на more@more.fm или в личные сообщения
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Менеджер по рекламе для «Громадського радио»
Требования:
– успешный, подтвержденный рекомендациями опыт работы по активным продажам рекламы на радио, ТВ и (мульти) медийных спецпроектах
– хорошо знать рынок рекламодателей для медиа Киева, Днепра, Мариуполя и востока Украины
Обязанности:
– искать, вести переговоры и привлекать к сотрудничеству рекламодателей
– участвовать в создании, реализовывать и сопровождать специальные спонсорские проекты
– заключение договоров, ведение переговоров с рекламодателями
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Медиаменеджер на телеканал «ПлюсПлюс»
Требования:
– высшее образование
– опыт работы на позиции бренд-менеджера (не менее 1 года), желательно в сегменте товаров для детей
– понимание общих принципов коммуникации в детском сегменте
– опыт составления текстов, ориентированных на детей, родителей и на представителей государственных органов и благотворительных организаций
– опыт работы с грантодателями, спонсорами
Обязанности:
– разработка, согласование и осуществление инициативы в области развития социальных и других проектов канала
– поиск грантов под социальные проекты
– подготовка мероприятий (разработка механики развития, расчет необходимых промоматериалов, разработка адресных программ, контроль исполнения, оценка эффективности и др.)
– поиск и привлечение партнеров, спонсоров, меценатов, согласование идей и принципов сотрудничества и контроль их выполнения;
– сбор и анализ статистических данных/тенденций, результатов проектов
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Редактор ленты новостей в УНИАН
Требования:
– высшее образование (журналистика, филология)
– опыт работы редактором от 1 года
– свободное владение украинским и русским языками (письменно и устно)
– умение работать с текстовыми материалами в режиме ограниченного времени
– грамотность, точность в работе с фактами и цифрами
Обязанности:
– вычитка, редактирование и обработка текстов (от корреспондентов, из открытых источников)
– контроль правильности приведенных авторами цитат, имен, цифр и других фактических данных
– мониторинг СМИ и новостей в социальных сетях
– выявление в размещенных публикациях элементов скрытой или непреднамеренной рекламы
– выявление в размещенных публикациях несогласованных ссылок на бренды, людей и т. п.
– осуществление проверки информации в доступных источниках
– проверка отсутствия дублирования новостей
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Редактор сайта TSN.UA
Требования:
– высшее образование (журналистское или филологическое)
– владение украинским и русским языками
– знание английского или немецкого языков – будет дополнительным преимуществом
– опыт работы в интернет-СМИ от 1 года
– знание современных трендов в интернет-СМИ
Обязанности:
– наполнения ленты новостей: поиск, возможно перевод, рерайт и публикация на сайте новостных материалов и фотогалерей
– отбор новостей: мониторинг СМИ и поиск главных событий
– написание креативных заголовков
– взятие комментариев
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
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