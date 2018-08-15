Вакансии недели: «Укринформ», «Громадське радіо», «112 Украина» и «Детектор медиа» ищут сотрудников

В это сложно поверить, но до конца лета осталось несколько дней. Для нашей рубрики вакансий это означает только одно – ключевые СМИ успели вдоволь отдохнуть и вернуться к работе с новыми силами, а значит, и к поиску новых кадров.
Требования:
– Высшее образование;
– Отличное владение украинским и русским языками;
– Опыт работы редактором;
– Креативность;
– Знакомство с политической ситуацией в Украине.
Приветствуются: опыт работы в ньюсруме, быстрая реакция на изменения в информационном поле.
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Требования:
– Быть в курсе событий в Украине и в мире, понимать, какие события являются самыми важными;
– Опыт работы в Social Media и понимание алгоритмов работы соцсетей (желательно – работа со страницами медиапроектов в социальных сетях);
– Уметь лаконично и интересно формулировать заголовки;
– Уметь разрабатывать дополнительные типы контента (опрос, картинки и т. д.).
Обязанности:
– Популяризировать контент медиаплатформы в социальных сетях, коммуницировать с аудиторией, расширять аудиторию;
– Коммуницировать с командой сайта, быть постоянно на связи;
– Наполнять контентом паблики «Громадське радіо» в Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Google+, рассылка (создание дайджестов);
– Работать с контент-планом, принимать во внимание аналитические отчеты, самостоятельно анализировать эффективность применяемых механизмов, мониторить общие тенденции соцсетей;
– Различать типы постов, их цель, предлагать усовершенствование алгоритмов работы;
– Разрабатывать раз в день дополнительный развлекательный контент (опрос, видео, картинки и т. д.).
Оплата работы осуществляется по договору ежемесячно. Работа посменная.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
– Высшее образование в сфере PR, журналистики, маркетинга и т. д.;
– Опыт работы по специальности – от 3 лет;
– Свободное владение английским языком;
– Опыт работы в общественном секторе будет преимуществом.
Обязанности:
– Участие в разработке и внедрении адвокационных кампаний по ключевым изменениям в сфере деятельности организации;
– Продвижение экспертов организации в Украине и за ее пределами, отслеживание эффективности этой деятельности;
– Проактивная коммуникация со СМИ для продвижения продуктов организации, отслеживание эффективности этой деятельности;
– Расширение базы для рассылок, отслеживание количества публикаций;
– Коммуникационное сопровождение публичных мероприятий организации;
– Улучшение представительства организации в социальных сетях;
– Ведение сайта организации;
– Налаживание системы внутренних коммуникаций.
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Требования:
– Высшее образование по специальности;
– Опыт работы в новостях от 1 года;
– Осведомленность в социально-политических процессах Украины и мира;
– Знание украинского и русского языков в совершенстве;
– Уровень опытного пользователя ПК;
– Оперативность, стрессоустойчивость, умение работать в команде.
Обязанности:
– Подготовка к трансляциям брифингов, пресс-конференций, включений корреспондентов для освещения в эфире;
– Написание информационных подводок и титров для стримов, включений, трансляций;
– Взаимодействие с корреспондентами и редакторами по ситуации с места событий;
– Оперативное внесение необходимых корректив, согласно ситуации и информационной целесообразности.
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