Вакансии недели: «Укринформ», «Громадське радіо», «112 Украина» и «Детектор медиа» ищут сотрудников

Требования:

– Быть в курсе событий в Украине и в мире, понимать, какие события являются самыми важными;

– Опыт работы в Social Media и понимание алгоритмов работы соцсетей (желательно – работа со страницами медиапроектов в социальных сетях);

– Уметь лаконично и интересно формулировать заголовки;

– Уметь разрабатывать дополнительные типы контента (опрос, картинки и т. д.).

Обязанности:

– Популяризировать контент медиаплатформы в социальных сетях, коммуницировать с аудиторией, расширять аудиторию;

– Коммуницировать с командой сайта, быть постоянно на связи;

– Наполнять контентом паблики «Громадське радіо» в Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Google+, рассылка (создание дайджестов);

– Работать с контент-планом, принимать во внимание аналитические отчеты, самостоятельно анализировать эффективность применяемых механизмов, мониторить общие тенденции соцсетей;

– Различать типы постов, их цель, предлагать усовершенствование алгоритмов работы;

– Разрабатывать раз в день дополнительный развлекательный контент (опрос, видео, картинки и т. д.).

Оплата работы осуществляется по договору ежемесячно. Работа посменная.

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