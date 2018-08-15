ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: «Укринформ», «Громадське радіо», «112 Украина» и «Детектор медиа» ищут сотрудников

Бизнес

В это сложно поверить, но до конца лета осталось несколько дней. Для нашей рубрики вакансий это означает только одно – ключевые СМИ успели вдоволь отдохнуть и вернуться к работе с новыми силами, а значит, и к поиску новых кадров.


На этой неделе «Громадське радіо» ищет редактора страниц в социальных сетях, ОО «Детектор медиа» – менеджера по коммуникациям, а «112 Украина» – редактора текстов.

Редактор в «Укринформ»

Требования:

– Высшее образование;

– Отличное владение украинским и русским языками;

– Опыт работы редактором;

– Креативность;

– Знакомство с политической ситуацией в Украине.

Приветствуются: опыт работы в ньюсруме, быстрая реакция на изменения в информационном поле.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Редактор страниц в социальных сетях на «Громадське радіо»

Требования:

– Быть в курсе событий в Украине и в мире, понимать, какие события являются самыми важными;

– Опыт работы в Social Media и понимание алгоритмов работы соцсетей (желательно – работа со страницами медиапроектов в социальных сетях);

– Уметь лаконично и интересно формулировать заголовки;

– Уметь разрабатывать дополнительные типы контента (опрос, картинки и т. д.).

Обязанности: 

– Популяризировать контент медиаплатформы в социальных сетях, коммуницировать с аудиторией, расширять аудиторию; 

– Коммуницировать с командой сайта, быть постоянно на связи;

– Наполнять контентом паблики «Громадське радіо» в Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Google+, рассылка (создание дайджестов);

– Работать с контент-планом, принимать во внимание аналитические отчеты, самостоятельно анализировать эффективность применяемых механизмов, мониторить общие тенденции соцсетей;

– Различать типы постов, их цель, предлагать усовершенствование алгоритмов работы; 

– Разрабатывать раз в день дополнительный развлекательный контент (опрос, видео, картинки и т. д.). 

Оплата работы осуществляется по договору ежемесячно. Работа посменная.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Менеджер по коммуникациям в ОО «Детектор медиа»

Требования:

– Высшее образование в сфере PR, журналистики, маркетинга и т. д.;

– Опыт работы по специальности – от 3 лет;

– Свободное владение английским языком;

– Опыт работы в общественном секторе будет преимуществом.

Обязанности:

– Участие в разработке и внедрении адвокационных кампаний по ключевым изменениям в сфере деятельности организации;

– Продвижение экспертов организации в Украине и за ее пределами, отслеживание эффективности этой деятельности;

– Проактивная коммуникация со СМИ для продвижения продуктов организации, отслеживание эффективности этой деятельности;

– Расширение базы для рассылок, отслеживание количества публикаций;

– Коммуникационное сопровождение публичных мероприятий организации;

– Улучшение представительства организации в социальных сетях;

– Ведение сайта организации;

– Налаживание системы внутренних коммуникаций.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Редактор на «112 Украина»

Требования:

– Высшее образование по специальности;

– Опыт работы в новостях от 1 года;

– Осведомленность в социально-политических процессах Украины и мира;

– Знание украинского и русского языков в совершенстве;

– Уровень опытного пользователя ПК;

– Оперативность, стрессоустойчивость, умение работать в команде.

Обязанности:

– Подготовка к трансляциям брифингов, пресс-конференций, включений корреспондентов для освещения в эфире;

– Написание информационных подводок и титров для стримов, включений, трансляций;

– Взаимодействие с корреспондентами и редакторами по ситуации с места событий;

– Оперативное внесение необходимых корректив, согласно ситуации и информационной целесообразности.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

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Вакансии недели: «Укринформ», «Громадське радіо», «112 Украина» и «Детектор медиа» ищут сотрудников

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