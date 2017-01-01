ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: «UA:Українське радіо», Docudays UA и «Новый канал» ищут сотрудников

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Гостевой координатор в Docudays UA

Требования:

– предыдущий опыт работы на подобной должности;

– организованность, высокие коммуникативные способности и навыки;

– готовность к ненормированному рабочему графику;

– очень хорошие письменные и устные знания английского языка;

– хорошие знания компьютерной техники и программного обеспечения.

Обязанности:

– коммуницировать со всеми аккредитованными гостями фестиваля (обеспечение билетами, проживанием, трансфера и т. д.);

– коммуницировать с подрядчиками (транспорт, отель и т. п.);

– сопровождать гостей фестиваля в течение всего их пребывания на фестивале;

– составлять индивидуальные графики гостей и контролировать их выполнение;

– обеспечивать гостей и команды фестиваля аккредитациями.

Отправляйте короткое мотивационное письмо и резюме на docutalents@gmail.com.

SMM-менеджер в Gres Todorchuk PR

Требования:

– высшее образование;

– опыт работы на позиции SMM, PR-менеджера или журналиста от 1 года; 

– внимательность, старательность, ответственность;

– английский язык на уровне Advanced.

Обязанности:

– писать посты для Facebook-страницы агентства;

– заполнять заявки для подачи проектов агентства на украинские и международные премии;

– проводить research различных тем: собирать статистику, анализировать конкурентную среду;

– переводить тексты с украинского на английский.

Резюме присылать на nk@grestodorchuk.com.

Укажите:

– желаемый уровень заработной платы;

– примеры своих текстов и/или ссылки на страницы в социальных сетях, для которых создавали контент.

Заместитель главного редактора сайта «UA:Українське радіо»

Требования:

– разделять ценности «Суспільного мовлення»;

– руководящий редакторский опыт от 3 лет;

– опыт журналиста или редактора сайта;

– совершенное владение украинским и русским языками;

– свободное владение английским;

– навыки работы с админкой сайта.

Обязанности:

– производить контент для трех сайтов «Украинского радио» (Первого канала, радио «Промінь» и «Украинского радио «Культура»);

– нести ответственность за контент сайтов;

– определять форму подачи материалов;

– координировать работу редакции;

– заниматься тактическим и стратегическим планированием.

Присылайте свои резюме и короткое мотивационное письмо на электронный адрес ludmilatiagniriadno@gmail.com до 21 января включительно.

Кастинг-менеджер в шоу «Свекруха чи невістка» (канал «Украина»)

Требования:

– желательно опыт работы кастинг-менеджером, редактором, журналистом в реалити;

– готовность к ненормированному (гибкому) графику и командировкам, стрессоустойчивость, ответственность, высокий уровень коммуникабельности.

Обязанности:

– поиск и подбор героев;

– организация кастингов по Украине;

– проведение интервью;

– утверждение героев у руководителя проекта.

Резюме присылайте на a.pilipenko@tele-pro.tv

Редактор развлекательного проекта на «Новом канале»

Требования:

– высшее образование (желательно журналистское);

– опыт работы от 6 месяцев (журналистом, редактором);

– навыки поиска информации и написание текстов.

Обязанности:

– поиск тем для сюжетов и согласования их с руководством;

– мониторинг сайтов знакомств (с целью поиска необходимой информации для проекта);

– написание переписок.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

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Вакансии недели: «UA:Українське радіо», Docudays UA и «Новый канал» ищут сотрудников

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