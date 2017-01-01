Вакансии недели: «UA:Українське радіо», Docudays UA и «Новый канал» ищут сотрудников

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Гостевой координатор в Docudays UA
Требования:
– предыдущий опыт работы на подобной должности;
– организованность, высокие коммуникативные способности и навыки;
– готовность к ненормированному рабочему графику;
– очень хорошие письменные и устные знания английского языка;
– хорошие знания компьютерной техники и программного обеспечения.
Обязанности:
– коммуницировать со всеми аккредитованными гостями фестиваля (обеспечение билетами, проживанием, трансфера и т. д.);
– коммуницировать с подрядчиками (транспорт, отель и т. п.);
– сопровождать гостей фестиваля в течение всего их пребывания на фестивале;
– составлять индивидуальные графики гостей и контролировать их выполнение;
– обеспечивать гостей и команды фестиваля аккредитациями.
Отправляйте короткое мотивационное письмо и резюме на docutalents@gmail.com.
SMM-менеджер в Gres Todorchuk PR
Требования:
– высшее образование;
– опыт работы на позиции SMM, PR-менеджера или журналиста от 1 года;
– внимательность, старательность, ответственность;
– английский язык на уровне Advanced.
Обязанности:
– писать посты для Facebook-страницы агентства;
– заполнять заявки для подачи проектов агентства на украинские и международные премии;
– проводить research различных тем: собирать статистику, анализировать конкурентную среду;
– переводить тексты с украинского на английский.
Резюме присылать на nk@grestodorchuk.com.
Укажите:
– желаемый уровень заработной платы;
– примеры своих текстов и/или ссылки на страницы в социальных сетях, для которых создавали контент.
Заместитель главного редактора сайта «UA:Українське радіо»
Требования:
– разделять ценности «Суспільного мовлення»;
– руководящий редакторский опыт от 3 лет;
– опыт журналиста или редактора сайта;
– совершенное владение украинским и русским языками;
– свободное владение английским;
– навыки работы с админкой сайта.
Обязанности:
– производить контент для трех сайтов «Украинского радио» (Первого канала, радио «Промінь» и «Украинского радио «Культура»);
– нести ответственность за контент сайтов;
– определять форму подачи материалов;
– координировать работу редакции;
– заниматься тактическим и стратегическим планированием.
Присылайте свои резюме и короткое мотивационное письмо на электронный адрес ludmilatiagniriadno@gmail.com до 21 января включительно.
Кастинг-менеджер в шоу «Свекруха чи невістка» (канал «Украина»)
Требования:
– желательно опыт работы кастинг-менеджером, редактором, журналистом в реалити;
– готовность к ненормированному (гибкому) графику и командировкам, стрессоустойчивость, ответственность, высокий уровень коммуникабельности.
Обязанности:
– поиск и подбор героев;
– организация кастингов по Украине;
– проведение интервью;
– утверждение героев у руководителя проекта.
Резюме присылайте на a.pilipenko@tele-pro.tv
Редактор развлекательного проекта на «Новом канале»
– высшее образование (желательно журналистское);
– опыт работы от 6 месяцев (журналистом, редактором);
– навыки поиска информации и написание текстов.
Обязанности:
– поиск тем для сюжетов и согласования их с руководством;
– мониторинг сайтов знакомств (с целью поиска необходимой информации для проекта);
– написание переписок.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
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