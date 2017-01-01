Вакансии недели: «UA:Українське радіо», Docudays UA и «Новый канал» ищут сотрудников

Требования:

– высшее образование;

– опыт работы на позиции SMM, PR-менеджера или журналиста от 1 года;

– внимательность, старательность, ответственность;

– английский язык на уровне Advanced.

Обязанности:

– писать посты для Facebook-страницы агентства;

– заполнять заявки для подачи проектов агентства на украинские и международные премии;

– проводить research различных тем: собирать статистику, анализировать конкурентную среду;

– переводить тексты с украинского на английский.

Резюме присылать на nk@grestodorchuk.com.



Укажите:

– желаемый уровень заработной платы;

– примеры своих текстов и/или ссылки на страницы в социальных сетях, для которых создавали контент.