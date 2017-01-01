Вакансии недели: «UA:Перший», «Детектор медиа» и «Новый канал» ищут сотрудников

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
SMM-менеджер в StartUp Ukraine
Требования:
– опыт работы на аналогичной должности от 1 года
– наличие успешных кейсов в предыдущих проектах
– отличное владение SMM-инструментами
Обязанности:
– генерация идей и создание SMM-стратегии
– ведение страниц Startup Ukraine и Selfmade Woman в Facebook и Instagram
– взаимодействие с аудиториями в социальных сетях и ведение прямых трансляций
– взаимодействие с контент-менеджером по разработке контент-плана
– взаимодействие с дизайнером по разработке визуальных материалов
– анализ и привлечение целевой аудитории и умение проектировать и проводить конкурсы и флешмобы
– привлечение лидеров мнений
– анализ и отчетность эффективности SMM стратегии и оценка результатов конверсии.
CV необходимо присылать на адрес apply@lobbyx.com.ua и указать в теме письма «CV SMM Manager StartUp Ukraine».
SMM-менеджер в «Детектор медиа»
Требования:
– опыт работы в сфере SMM не менее 1 года
– опыт ведения страниц медийных проектов
– знание базовых правил SMM
– умение работать с сервисами веб-аналитики для исследования результатов продвижения в социальных сетях;
– умение адаптировать контент для различных социальных сетей
– умение оперативно реагировать на важные новости и события
– грамотная украинская речь
– знание английского языка не ниже среднего уровня
– умение работать в графических видеоредакторах
Обязанности:
– администрирование страниц в Facebook и Twitter, Telegram, Instagram: «Детектора медиа», MediaSapiens, «Общественное вещание», «МедиаДрайвер»
– создание текстового и визуального контента для сайта –самостоятельно и на основе публикаций интернет-сайтов
– коммуникация с аудиторией
– освещение публичных мероприятий в социальных сетях (ведение Facebook- и Twitter-трансляций)
Резюме и портфолио (описание показателей эффективности страниц, которые вы вели) присылайте по адресу: zelin.tk@gmail.com
Менеджер направления/линейный продюсер «UA:Перший»
Требования:
– готовность к бюрократическому документообороту
– знание различных видов съемочной техники, света, понимание монтажных программ
– ответственность за своевременный залив на ОТК
Обязанности:
– организация съемок (всего процесса)
– контроль предпродакшна, продакшна, постпродакшна
– функция гостевого редактора
Резюме + короткое мотивационное письмо присылать на почту sawyer.word@gmail.com
Менеджер направления со знанием немецкого языка «UA:Перший»
Требования:
– знание немецкого языка
– умение работать с грантовыми документами будет преимуществом
Обязанности:
– организация съемок (всего процесса)
– контроль предпродакшна, продакшна, постпродакшна
– функция гостевого редактора
– ответственность за создание передачи и в перспективе – украинско-немецкой редакции
Резюме + короткое мотивационное письмо присылать на почту sawyer.word@gmail.com
Редактор на «UA:Перший»
Обязанности:
– написание сценариев
– работа на площадке с ведущими и актерами
– нарезка «рыбы»
– интервью с героями, в том числе vox populi
Требования:
– опыт работы на телевидении от 6 месяцев
Резюме + короткое мотивационное письмо присылать на почту sawyer.word@gmail.com
Сценарист нового экспериментального проекта о человеческой психологии (StarLightMedia)
Требования:
– высшее образование: журналистика/филология
– опыт работы от 3 лет в ТВ-проектах
– знание программ видеомонтажа Final Cut Edius
– сертификат об окончании курса «сценарное мастерство» – желательно
– знание основ драматургии и режиссуры
Обязанности:
– участие в разработке концепции проекта
– разработка тем
– создание и съемка экспериментов
– запись интервью
– работа с экспертами и ведущими
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Исполнительный продюсер ток-шоу на «Новом канале»
Требования:
– высшее образование
– опыт работы в должности продюсера от 3 лет (как преимущество опыт организации процесса производства прямоэфирных ток-шоу)
– знание всех этапов творческо-технологического процесса производства аудиовизуального продукта (студийные шоу).
Обязанности:
– организация производства проекта – от планирования ресурсов и до выхода в эфир готового продукта (КПП, команда, бюджет, съемки, постродакшн, архивация)
– эффективное использование ресурсов, финансово корректная отчетность
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Заглавное фото: giphy.com
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