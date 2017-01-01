Вакансии недели: «UA:Перший», «Детектор медиа» и «Новый канал» ищут сотрудников

Требования:

– опыт работы в сфере SMM не менее 1 года

– опыт ведения страниц медийных проектов

– знание базовых правил SMM

– умение работать с сервисами веб-аналитики для исследования результатов продвижения в социальных сетях;

– умение адаптировать контент для различных социальных сетей

– умение оперативно реагировать на важные новости и события

– грамотная украинская речь

– знание английского языка не ниже среднего уровня

– умение работать в графических видеоредакторах

Обязанности:

– администрирование страниц в Facebook и Twitter, Telegram, Instagram: «Детектора медиа», MediaSapiens, «Общественное вещание», «МедиаДрайвер»

– создание текстового и визуального контента для сайта –самостоятельно и на основе публикаций интернет-сайтов

– коммуникация с аудиторией

– освещение публичных мероприятий в социальных сетях (ведение Facebook- и Twitter-трансляций)

Резюме и портфолио (описание показателей эффективности страниц, которые вы вели) присылайте по адресу: zelin.tk@gmail.com