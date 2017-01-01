ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: «UA:Перший», «Детектор медиа» и «Новый канал» ищут сотрудников

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


SMM-менеджер в StartUp Ukraine

Требования:

– опыт работы на аналогичной должности от 1 года

– наличие успешных кейсов в предыдущих проектах

– отличное владение SMM-инструментами

Обязанности:

– генерация идей и создание SMM-стратегии

– ведение страниц Startup Ukraine и Selfmade Woman в Facebook и Instagram

– взаимодействие с аудиториями в социальных сетях и ведение прямых трансляций

– взаимодействие с контент-менеджером по разработке контент-плана

– взаимодействие с дизайнером по разработке визуальных материалов

– анализ и привлечение целевой аудитории и умение проектировать и проводить конкурсы и флешмобы

– привлечение лидеров мнений

– анализ и отчетность эффективности SMM стратегии и оценка результатов конверсии.

CV необходимо присылать на адрес apply@lobbyx.com.ua и указать в теме письма «CV SMM Manager StartUp Ukraine».

SMM-менеджер в «Детектор медиа»

Требования:

– опыт работы в сфере SMM не менее 1 года

– опыт ведения страниц медийных проектов

– знание базовых правил SMM

– умение работать с сервисами веб-аналитики для исследования результатов продвижения в социальных сетях;

– умение адаптировать контент для различных социальных сетей

– умение оперативно реагировать на важные новости и события

– грамотная украинская речь

– знание английского языка не ниже среднего уровня

– умение работать в графических видеоредакторах

Обязанности:

– администрирование страниц в Facebook и Twitter, Telegram, Instagram: «Детектора медиа», MediaSapiens, «Общественное вещание», «МедиаДрайвер»

– создание текстового и визуального контента для сайта –самостоятельно и на основе публикаций интернет-сайтов

– коммуникация с аудиторией

– освещение публичных мероприятий в социальных сетях (ведение Facebook- и Twitter-трансляций)

Резюме и портфолио (описание показателей эффективности страниц, которые вы вели) присылайте по адресу: zelin.tk@gmail.com

Менеджер направления/линейный продюсер «UA:Перший»

Требования:

– готовность к бюрократическому документообороту

– знание различных видов съемочной техники, света, понимание монтажных программ

– ответственность за своевременный залив на ОТК

Обязанности:

– организация съемок (всего процесса)

– контроль предпродакшна, продакшна, постпродакшна

– функция гостевого редактора

Резюме + короткое мотивационное письмо присылать на почту sawyer.word@gmail.com

Менеджер направления со знанием немецкого языка «UA:Перший»

Требования:

– знание немецкого языка

– умение работать с грантовыми документами будет преимуществом 

Обязанности:

– организация съемок (всего процесса)

– контроль предпродакшна, продакшна, постпродакшна

– функция гостевого редактора

– ответственность за создание передачи и в перспективе – украинско-немецкой редакции

Резюме + короткое мотивационное письмо присылать на почту sawyer.word@gmail.com

Редактор на «UA:Перший»

Обязанности:

– написание сценариев

– работа на площадке с ведущими и актерами

– нарезка «рыбы»

– интервью с героями, в том числе vox populi

Требования:

– опыт работы на телевидении от 6 месяцев

Резюме + короткое мотивационное письмо присылать на почту sawyer.word@gmail.com

Сценарист нового экспериментального проекта о человеческой психологии (StarLightMedia)

Требования:

– высшее образование: журналистика/филология

– опыт работы от 3 лет в ТВ-проектах

– знание программ видеомонтажа Final Cut Edius

– сертификат об окончании курса «сценарное мастерство» – желательно

– знание основ драматургии и режиссуры

Обязанности:

– участие в разработке концепции проекта

– разработка тем

– создание и съемка экспериментов

– запись интервью

– работа с экспертами и ведущими

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Исполнительный продюсер ток-шоу на «Новом канале»

Требования:

– высшее образование 

– опыт работы в должности продюсера от 3 лет (как преимущество опыт организации процесса производства прямоэфирных ток-шоу)

– знание всех этапов творческо-технологического процесса производства аудиовизуального продукта (студийные шоу).

Обязанности:

– организация производства проекта – от планирования ресурсов и до выхода в эфир готового продукта (КПП, команда, бюджет, съемки, постродакшн, архивация)

– эффективное использование ресурсов, финансово корректная отчетность

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Заглавное фото: giphy.com

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