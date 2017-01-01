Вакансии недели: редактор в The Village, веб-дизайнер в 1+1 Media, менеджеры и продюсеры в «Суспільне»

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Менеджер онлайн-коммуникаций в Культурный проект
Требования:
– базовые знания HTML
– опыт работы с Mailchimp
– опыт написания текстов в социальных сетях
– опыт работы с Google Analytics
– опыт работы с графическими редакторами
– опыт работы с Facebook рекламой
– опыт маркетинговых исследований
– отличное знание украинского (разговорный и письменный) и навыки редактирования
Обязанности:
– увеличивать продажи онлайн-трансляций и видео-курсов, развивать направление онлайн-обучения
– совместно с операционным директором обеспечивать техническую и сервисную поддержку слушателям, которые приобрели онлайн абонементы Культурного проекта;
– отвечать за интернет рекламу в рамках промокампаний курсов Культурного проекта (Facebook реклама, Google adwords и др.)
– администрировать сайт и онлайн-рассылку Культурного проекта
– участвовать в маркетинговых исследованиях и общей работе маркетингового отдела
Резюме и короткое мотивационное письмо необходимо отправить на электронный адрес o.stokoz@culturalproject.org.
Веб-дизайнер (middle) в 1+1 медиа
Требования:
– высшее образование
– опыт работы веб-дизайнером от 2-х лет
– отличный уровень владения пакетом Adobe и другими графическими программами;
– знание html и css
– обязательно наличие портфолио (что может входить в портфолио: сайты, иконки, работы по созданию интерфейса, мобильных приложений и др.)
– желательно умение рисовать от руки и на планшете
Обязанности:
– разработка и поддержка веб, Smart TV и мобильных проектов компании
– создание концепции проекта, прототипирование, разработка графического интерфейса
– разработка новых веб сервисов
– ведение репозитория данных
– поддержка существующих телепроектов (баннеры, брендирование, создание контента для социальных сетей)
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Копирайтер в Havas
Требования:
– законченное высшее образование или последний курс вуза
– опыт в написании текстов: рекламные тексты, статьи, сценарии, презентации и т. п. – от года
– грамотность уровня «Бог+»
– знание английского языка на уровне выше среднего
Обязанности:
– создание рекламных текстов различных форматов и стилей: текст для брошюры/лифлета, текст для промоутеров, сценарий мероприятия, презентация для тендера
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Креативный копирайтер в Smartica/Skykillers
Требования:
– от 1-го года работы в творческой сфере
– способность к самостоятельной работе и к работе в креативной паре
– свободное использование онлайн-продуктов Google (Docs, Drawings, Disc и др.), Power Point
– грамотная стильная письменная речь, навыки саморедактирования
Обязанности:
– создание творческих концепций и стратегий для реализации маркетинговых задач, подготовка творческих материалов
– разработка идей и направлений для контента (контент-проекты, социальные медиа)
– разработка и оформление сценариев для видеороликов, баннеров
– подготовка case study о реализованных проектах
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Редактор ленты новостей в The Village
Требования:
– адекватность
– читать и понимать The Village
Обязанности:
– писать о городской тематике
– помогать формировать картинку дня
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Менеджеры и продюсеры в «Суспільне»
Менеджеров и продюсеров филиалов «Суспільного» будут выбирать на открытом конкурсе.
Всю информацию можно получить по ссылкам:
– менеджер (о конкурсном отборе,требования и обязанности)
– продюсер (о конкурсном отборе,требования и обязанности)
Документы для участия в конкурсе принимаются до 21 ноября 2017 по адресу: г. Киев, ул. Мельникова, 42. Отсканированные копии – на электронные адреса: globaml@ntu.ua и anton612@ntu.ua.
Редактор в Uamarket.info
Требования:
– опыт работы в онлайн СМИ
– опыт написания/редактирования текстов
– умение работать с большими объемами информации
Обязанности:
– развитие бизнес портала, выведение на новые позиции в поле отраслевых B2B онлайн-СМИ
– модернизация редакционной политики;
– переформатирование работы с авторами;
– систематизация и усиление работы с редакцией в части эксклюзивных материалов
– внедрение стандартов работы редакции с пиар-материалами
– участие портала в знаковых конференциях и событиях отрасли в статусе информационного спонсора
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Финансовый контролер на «Новый канал»
Требования:
– опыт работы на аналогичной должности
– обязательно – знание английского языка (Upper-Intermediate)
– бухгалтерский и управленческий учет
– основы бюджетирования и понимание бюджетного процесса
– учет нематериальных активов (программы, лицензии, права)
– операции с компаниями-нерезидентами
Задачи:
– учет и анализ сетки вещания телеканала и программного продукта, анализ доходности вещания
– учет эфирных доходов от рекламы и интернет-рекламы
– документальное сопровождение сделок на закупку программных прав с нерезидентами, расчет доходности по сделкам
– составление аналитических и управленческих отчетов на ежемесячной основе и по запросу
По всем вопросам обращайтесь на почту dgurina@novy.tv
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