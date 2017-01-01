Вакансии недели: редактор в The Village, веб-дизайнер в 1+1 Media, менеджеры и продюсеры в «Суспільне»

Менеджеров и продюсеров филиалов «Суспільного» будут выбирать на открытом конкурсе.

Всю информацию можно получить по ссылкам:

– менеджер (о конкурсном отборе,требования и обязанности)

– продюсер (о конкурсном отборе,требования и обязанности)

Документы для участия в конкурсе принимаются до 21 ноября 2017 по адресу: г. Киев, ул. Мельникова, 42. Отсканированные копии – на электронные адреса: globaml@ntu.ua и anton612@ntu.ua.