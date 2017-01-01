ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: редактор в The Village, веб-дизайнер в 1+1 Media, менеджеры и продюсеры в «Суспільне»

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Менеджер онлайн-коммуникаций в Культурный проект

Требования:

– базовые знания HTML

– опыт работы с Mailchimp

– опыт написания текстов в социальных сетях

– опыт работы с Google Analytics

– опыт работы с графическими редакторами

– опыт работы с Facebook рекламой

– опыт маркетинговых исследований

– отличное знание украинского (разговорный и письменный) и навыки редактирования

Обязанности:

– увеличивать продажи онлайн-трансляций и видео-курсов, развивать направление онлайн-обучения

– совместно с операционным директором обеспечивать техническую и сервисную поддержку слушателям, которые приобрели онлайн абонементы Культурного проекта;

– отвечать за интернет рекламу в рамках промокампаний курсов Культурного проекта (Facebook реклама, Google adwords и др.)

– администрировать сайт и онлайн-рассылку Культурного проекта

– участвовать в маркетинговых исследованиях и общей работе маркетингового отдела

Резюме и короткое мотивационное письмо необходимо отправить на электронный адрес o.stokoz@culturalproject.org.

Веб-дизайнер (middle) в 1+1 медиа

Требования:

– высшее образование

– опыт работы веб-дизайнером от 2-х лет

– отличный уровень владения пакетом Adobe и другими графическими программами;

– знание html и css

– обязательно наличие портфолио (что может входить в портфолио: сайты, иконки, работы по созданию интерфейса, мобильных приложений и др.)

– желательно умение рисовать от руки и на планшете

Обязанности:

– разработка и поддержка веб, Smart TV и мобильных проектов компании

– создание концепции проекта, прототипирование, разработка графического интерфейса

– разработка новых веб сервисов

– ведение репозитория данных

– поддержка существующих телепроектов (баннеры, брендирование, создание контента для социальных сетей)

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Копирайтер в Havas

Требования:

– законченное высшее образование или последний курс вуза

– опыт в написании текстов: рекламные тексты, статьи, сценарии, презентации и т. п. – от года

– грамотность уровня «Бог+»

– знание английского языка на уровне выше среднего

Обязанности:

– создание рекламных текстов различных форматов и стилей: текст для брошюры/лифлета, текст для промоутеров, сценарий мероприятия, презентация для тендера

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Креативный копирайтер в Smartica/Skykillers

Требования:

– от 1-го года работы в творческой сфере

– способность к самостоятельной работе и к работе в креативной паре

– свободное использование онлайн-продуктов Google (Docs, Drawings, Disc и др.), Power Point

– грамотная стильная письменная речь, навыки саморедактирования

Обязанности:

– создание творческих концепций и стратегий для реализации маркетинговых задач, подготовка творческих материалов

– разработка идей и направлений для контента (контент-проекты, социальные медиа)

– разработка и оформление сценариев для видеороликов, баннеров

– подготовка case study о реализованных проектах

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор ленты новостей в The Village

Требования:

– адекватность

– читать и понимать The Village

Обязанности:

– писать о городской тематике

– помогать формировать картинку дня

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Менеджеры и продюсеры в «Суспільне»

Менеджеров и продюсеров филиалов «Суспільного» будут выбирать на открытом конкурсе.

Всю информацию можно получить по ссылкам:

– менеджер (о конкурсном отборе,требования и обязанности)

– продюсер (о конкурсном отборе,требования и обязанности)

Документы для участия в конкурсе принимаются до 21 ноября 2017 по адресу: г. Киев, ул. Мельникова, 42. Отсканированные копии – на электронные адреса: globaml@ntu.ua и anton612@ntu.ua.

Редактор в Uamarket.info

Требования:

– опыт работы в онлайн СМИ

– опыт написания/редактирования текстов

– умение работать с большими объемами информации

Обязанности:

– развитие бизнес портала, выведение на новые позиции в поле отраслевых B2B онлайн-СМИ

– модернизация редакционной политики;

– переформатирование работы с авторами;

– систематизация и усиление работы с редакцией в части эксклюзивных материалов

– внедрение стандартов работы редакции с пиар-материалами

– участие портала в знаковых конференциях и событиях отрасли в статусе информационного спонсора

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Финансовый контролер на «Новый канал»

Требования:

– опыт работы на аналогичной должности

– обязательно – знание английского языка (Upper-Intermediate)

– бухгалтерский и управленческий учет

– основы бюджетирования и понимание бюджетного процесса

– учет нематериальных активов (программы, лицензии, права)

– операции с компаниями-нерезидентами

Задачи:

– учет и анализ сетки вещания телеканала и программного продукта, анализ доходности вещания

– учет эфирных доходов от рекламы и интернет-рекламы

– документальное сопровождение сделок на закупку программных прав с нерезидентами, расчет доходности по сделкам

– составление аналитических и управленческих отчетов на ежемесячной основе и по запросу

По всем вопросам обращайтесь на почту dgurina@novy.tv


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