Вакансии недели: редактор в экспериментальное медиа, сценарист в «Хата на тата» и новостийщик в «Большой Киев»

Требования:

– высшее образование (гуманитарное)

– опыт работы в международном отделе от 2 лет

– свободное владение английским языком

– общее представление о международной политике на уровне главных событий и процессов, ключевых лиц государств и т.д.

– готовность к оперативному и своевременному реагированию на актуальную информацию и события

– способность справляться с большим новостным потоком, быстро ориентироваться в новостной тематике

– готовность к командировкам

– внимательность, организованность, оперативность, пунктуальность, ответственность, честность

Обязанности:

– поиск тем для информационных сюжетов, отслеживание текущих событий в мире и согласование тем с руководителем

– отслеживание новостей во внутренних и внешних информационных источниках

– выполнение съемки видеоряда на запись интервью на месте происшествия

– анализ готового сюжета в аспекте общего информационного выпуска

– запись аудио или видео комментариев

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.