Вакансии недели: редактор в экспериментальное медиа, сценарист в «Хата на тата» и новостийщик в «Большой Киев»

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Редактор новостной ленты в «Большой Киев»
Требования:
– качество, а не количество новостей
Обязанности:
– находить и писать новости, касающиеся повседневной жизни Киева
Условия:
– редакторы ленты новостей работают в две смены: первая – с 9:00 до 17:00, вторая – с 13:00 до 21:00
– суббота и воскресенье – выходные
– зарплата 8 тысяч
Резюме отправлять по адресу: vynohradov@Bigkiev.com.ua
Ночной редактор в tsn.ua
Требования:
– высшее образование (журналистское или филологическое)
– владение украинским и русским языками
– знание английского или немецкого языков будет дополнительным преимуществом
– опыт работы в интернет-СМИ от 1 года
– знание современных трендов в интернет-СМИ
Обязанности:
– написание собственных авторских материалов и креативных заголовков
– разработка концепций и воплощение спецпроектов
– частичное наполнение ленты новостей: поиск, возможно перевод, рерайт и публикация на сайте новостных материалов
– отбор новостей: мониторинг СМИ и поиск главных событий
– взятие комментариев
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Корреспондент-редактор международных новостей (ТСН)
Требования:
– высшее образование (гуманитарное)
– опыт работы в международном отделе от 2 лет
– свободное владение английским языком
– общее представление о международной политике на уровне главных событий и процессов, ключевых лиц государств и т.д.
– готовность к оперативному и своевременному реагированию на актуальную информацию и события
– способность справляться с большим новостным потоком, быстро ориентироваться в новостной тематике
– готовность к командировкам
– внимательность, организованность, оперативность, пунктуальность, ответственность, честность
Обязанности:
– поиск тем для информационных сюжетов, отслеживание текущих событий в мире и согласование тем с руководителем
– отслеживание новостей во внутренних и внешних информационных источниках
– выполнение съемки видеоряда на запись интервью на месте происшествия
– анализ готового сюжета в аспекте общего информационного выпуска
– запись аудио или видео комментариев
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Редактор раздела «Авто» на сайте tsn.ua
Требования:
– знание английского или немецкого языков будет дополнительным преимуществом
– опыт работы в интернет-СМИ от 1 года
– наличие базы контактов спикеров
Обязанности:
– написание собственных авторских материалов на автомобильную тематику
– наполнения ленты новостей: поиск, перевод, рерайт и публикация на сайте новостных материалов
– взятие комментариев
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Сценарист проекта «Топ-модель по-украински» («Новый канал»)
Требования:
– опыт работы сценаристом от 1 года (желательно на аналогичных проектах)
– глубокие знания драматургии
– отличное владение Final Cut
– умение быстро и креативно собирать сценарную «рыбу»
– умение брать интервью, работать с героями на площадке
– умение работать с содержанием во время съемки
Обязанности:
– отбор потенциальных участников на предкастингах
– работа на съемочной площадке с участниками
– разработка испытаний для участников
– написание сценариев
– запись интервью
– сбор сценарной «рыбы» в монтажный период
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Сценарист на проект «Хата на тата» (СТБ)
Требования:
– знание основ драматургии
– высшее профильное образование (журналист, сценарист/драматург)
– не менее 1 года опыта работы в реалити-проектах
– знание принципов монтажа + Final Cut
Обязанности:
– съемка программы в соответствии с КПП
– выполнение комплекса работ по подготовке программы: разработка совместно с творческой группой сценария, составление графика и тайминга съемки;
– проведение съемочного процесса
– контроль монтажа
– управление творческим коллективом
– работа над эпизодом проекта «под ключ»: от поиска героя до сдачи смонтированного эпизода каналу
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Главный редактор в экспериментальное онлайн-медиа (UA:Суспільне)
Требования:
– уметь замечать тренды в онлайне и создавать их
– опыт работы с видео в соцсетях или большое желание этот опыт получить
– понимать, как работают соцсети и откуда берется вирусный контент
– интересоваться новейшими практиками зарубежных СМИ
Обязанности:
– построение работы редакции
– создание тем и форматов
– общее руководство проектом с полной творческой свободой
Присылайте информацию о себе, а также ссылки на собственные проекты, видео, статьи – все, что хотите показать, на почтовый адрес wecan@platfor.ma с пометкой «Главный редактор».
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