ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: редактор в экспериментальное медиа, сценарист в «Хата на тата» и новостийщик в «Большой Киев»

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Редактор новостной ленты в «Большой Киев»

Требования:

– качество, а не количество новостей

Обязанности:

– находить и писать новости, касающиеся повседневной жизни Киева

Условия:

– редакторы ленты новостей работают в две смены: первая – с 9:00 до 17:00, вторая – с 13:00 до 21:00

– суббота и воскресенье – выходные

– зарплата 8 тысяч

Резюме отправлять по адресу: vynohradov@Bigkiev.com.ua

Ночной редактор в tsn.ua

Требования:

– высшее образование (журналистское или филологическое)

– владение украинским и русским языками

– знание английского или немецкого языков будет дополнительным преимуществом

– опыт работы в интернет-СМИ от 1 года

– знание современных трендов в интернет-СМИ

Обязанности:

– написание собственных авторских материалов и креативных заголовков

– разработка концепций и воплощение спецпроектов

– частичное наполнение ленты новостей: поиск, возможно перевод, рерайт и публикация на сайте новостных материалов

– отбор новостей: мониторинг СМИ и поиск главных событий

– взятие комментариев

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Корреспондент-редактор международных новостей (ТСН)

Требования:

– высшее образование (гуманитарное)

– опыт работы в международном отделе от 2 лет

– свободное владение английским языком

– общее представление о международной политике на уровне главных событий и процессов, ключевых лиц государств и т.д.

– готовность к оперативному и своевременному реагированию на актуальную информацию и события

– способность справляться с большим новостным потоком, быстро ориентироваться в новостной тематике

– готовность к командировкам

– внимательность, организованность, оперативность, пунктуальность, ответственность, честность

Обязанности:

– поиск тем для информационных сюжетов, отслеживание текущих событий в мире и согласование тем с руководителем

– отслеживание новостей во внутренних и внешних информационных источниках

– выполнение съемки видеоряда на запись интервью на месте происшествия

– анализ готового сюжета в аспекте общего информационного выпуска

– запись аудио или видео комментариев

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор раздела «Авто» на сайте tsn.ua

Требования:

– знание английского или немецкого языков будет дополнительным преимуществом

– опыт работы в интернет-СМИ от 1 года

– наличие базы контактов спикеров

Обязанности:

– написание собственных авторских материалов на автомобильную тематику

– наполнения ленты новостей: поиск, перевод, рерайт и публикация на сайте новостных материалов

– взятие комментариев

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Сценарист проекта «Топ-модель по-украински» («Новый канал»)

Требования:

– опыт работы сценаристом от 1 года (желательно на аналогичных проектах)

– глубокие знания драматургии

– отличное владение Final Cut

– умение быстро и креативно собирать сценарную «рыбу»

– умение брать интервью, работать с героями на площадке

– умение работать с содержанием во время съемки

Обязанности:

– отбор потенциальных участников на предкастингах

– работа на съемочной площадке с участниками

– разработка испытаний для участников

– написание сценариев

– запись интервью

– сбор сценарной «рыбы» в монтажный период

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Сценарист на проект «Хата на тата» (СТБ)

Требования:

– знание основ драматургии

– высшее профильное образование (журналист, сценарист/драматург)

– не менее 1 года опыта работы в реалити-проектах

– знание принципов монтажа + Final Cut

Обязанности:

– съемка программы в соответствии с КПП

– выполнение комплекса работ по подготовке программы: разработка совместно с творческой группой сценария, составление графика и тайминга съемки;

– проведение съемочного процесса

– контроль монтажа

– управление творческим коллективом

– работа над эпизодом проекта «под ключ»: от поиска героя до сдачи смонтированного эпизода каналу

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Главный редактор в экспериментальное онлайн-медиа (UA:Суспільне)

Требования:

– уметь замечать тренды в онлайне и создавать их

– опыт работы с видео в соцсетях или большое желание этот опыт получить

– понимать, как работают соцсети и откуда берется вирусный контент

– интересоваться новейшими практиками зарубежных СМИ

Обязанности:

– построение работы редакции

– создание тем и форматов

– общее руководство проектом с полной творческой свободой

Присылайте информацию о себе, а также ссылки на собственные проекты, видео, статьи – все, что хотите показать, на почтовый адрес wecan@platfor.ma с пометкой «Главный редактор».

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Вакансии недели: редактор в экспериментальное медиа, сценарист в «Хата на тата» и новостийщик в «Большой Киев»

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