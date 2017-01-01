ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: «Новое Время», «1+1», СТБ и «Новый канал» ищут сотрудников

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Видеоредактор в «Новое Время»

Требования:

– обязателен опыт работы в СМИ

– навыки работы с программами для видеомонтажа Adobe Premier

– знание основ композиции кадра, построения видеоряда

– знание параметров видео и звуковых сигналов, цифровых форматов видео и звука

– опыт работы в Adobe After Effects будет большим плюсом

– знание английского языка

Обязанности:

– создание новостных видеосюжетов на основе материалов из открытых источников

– организация съемок собственного контента: интервью, тест-драйвы, съемки общественного мнения

– организация видеоархива издания

– участие в оформлении мультимедийных проектов

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на job@nv.ua.

Редактор реалити-шоу (проектная работа) в «1+1 Продакшн»

Требования:

– высшее образование

– опыт работы редактором от 2 лет

– опыт работы в крупных реалити-шоу, прямых эфирах

– опыт сбора редакторской рыбы

– коммуникабельность, ответственность, креативность, умение работать в быстро меняющейся среде

Обязанности:

– написание и редактирование сценариев

– коммуникация между съемочной группой и группой монтажа

– работа с участниками шоу

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Копирайтер на телеканал «1+1»

Требования:

– высшее/неполное высшее образование

– владение украинским и русским языками

– опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом

– опыт работы со съемочным материалом будет преимуществом

Обязанности:

– ведение проекта от первой буквы до финальной/новой финальной/окончательно финальной точки

– разработка креативных концепций, как для контентного промо

– работа с различными продуктами канала, от развлекательных шоу до драматических сериалов

– погружение в материал, понимание продукта, с которым работаешь, лучше его создателей

– работа с конкретной целевой аудиторией, понимание бренда канала

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор развлекательного проекта на «Новый канал»

Требования:

– высшее образование (желательно журналистское)

– опыт работы от 6 месяцев (журналистом, редактором)

– навыки поиска информации и написания текстов

– грамотный украинский язык

Обязанности:

– поиск тем для сюжетов и согласование их с руководством

– мониторинг сайтов знакомств (с целью поиска необходимой информации для проекта)

– написание перебивок

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Главный сценарист на проект «Холостяк» (СТБ)

Требования:

– высшее профильное образование: журналист/сценарист

– опыт работы от 2 лет на позиции сценариста ОБЯЗАТЕЛЬНО

– умение работать с большими объемами информации

– знание основ драматургии

– умение подавать информацию грамотно и интересно

– знание основ менеджмента – умение управлять не только собой, но и другими людьми

Обязанности:

– участие и контроль в утверждении главных героев проекта

– участие и контроль в разработке концепции проекта: основное направление сезона, типажи героев и т. д.

– ведение сюжетных линий героев в сценарной разработке

– контроль и участие в написании фабул, синопсисов, сценариев эпизодов

– организация и контроль работы сценарно-редакторской группы

– участие в период монтажей и контроль сценарно-редакторской группы основной программы

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Заглавное фото: giphy.com

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