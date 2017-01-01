Вакансии недели: «Новое Время», «1+1», СТБ и «Новый канал» ищут сотрудников

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Видеоредактор в «Новое Время»
Требования:
– обязателен опыт работы в СМИ
– навыки работы с программами для видеомонтажа Adobe Premier
– знание основ композиции кадра, построения видеоряда
– знание параметров видео и звуковых сигналов, цифровых форматов видео и звука
– опыт работы в Adobe After Effects будет большим плюсом
– знание английского языка
Обязанности:
– создание новостных видеосюжетов на основе материалов из открытых источников
– организация съемок собственного контента: интервью, тест-драйвы, съемки общественного мнения
– организация видеоархива издания
– участие в оформлении мультимедийных проектов
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на job@nv.ua.
Редактор реалити-шоу (проектная работа) в «1+1 Продакшн»
Требования:
– высшее образование
– опыт работы редактором от 2 лет
– опыт работы в крупных реалити-шоу, прямых эфирах
– опыт сбора редакторской рыбы
– коммуникабельность, ответственность, креативность, умение работать в быстро меняющейся среде
Обязанности:
– написание и редактирование сценариев
– коммуникация между съемочной группой и группой монтажа
– работа с участниками шоу
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Копирайтер на телеканал «1+1»
Требования:
– высшее/неполное высшее образование
– владение украинским и русским языками
– опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом
– опыт работы со съемочным материалом будет преимуществом
Обязанности:
– ведение проекта от первой буквы до финальной/новой финальной/окончательно финальной точки
– разработка креативных концепций, как для контентного промо
– работа с различными продуктами канала, от развлекательных шоу до драматических сериалов
– погружение в материал, понимание продукта, с которым работаешь, лучше его создателей
– работа с конкретной целевой аудиторией, понимание бренда канала
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Редактор развлекательного проекта на «Новый канал»
Требования:
– высшее образование (желательно журналистское)
– опыт работы от 6 месяцев (журналистом, редактором)
– навыки поиска информации и написания текстов
– грамотный украинский язык
Обязанности:
– поиск тем для сюжетов и согласование их с руководством
– мониторинг сайтов знакомств (с целью поиска необходимой информации для проекта)
– написание перебивок
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Главный сценарист на проект «Холостяк» (СТБ)
Требования:
– высшее профильное образование: журналист/сценарист
– опыт работы от 2 лет на позиции сценариста ОБЯЗАТЕЛЬНО
– умение работать с большими объемами информации
– знание основ драматургии
– умение подавать информацию грамотно и интересно
– знание основ менеджмента – умение управлять не только собой, но и другими людьми
Обязанности:
– участие и контроль в утверждении главных героев проекта
– участие и контроль в разработке концепции проекта: основное направление сезона, типажи героев и т. д.
– ведение сюжетных линий героев в сценарной разработке
– контроль и участие в написании фабул, синопсисов, сценариев эпизодов
– организация и контроль работы сценарно-редакторской группы
– участие в период монтажей и контроль сценарно-редакторской группы основной программы
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Заглавное фото: giphy.com
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