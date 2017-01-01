Вакансии недели: «Новое Время», «1+1», СТБ и «Новый канал» ищут сотрудников

Требования:

– высшее профильное образование: журналист/сценарист

– опыт работы от 2 лет на позиции сценариста ОБЯЗАТЕЛЬНО

– умение работать с большими объемами информации

– знание основ драматургии

– умение подавать информацию грамотно и интересно

– знание основ менеджмента – умение управлять не только собой, но и другими людьми

Обязанности:

– участие и контроль в утверждении главных героев проекта

– участие и контроль в разработке концепции проекта: основное направление сезона, типажи героев и т. д.

– ведение сюжетных линий героев в сценарной разработке

– контроль и участие в написании фабул, синопсисов, сценариев эпизодов

– организация и контроль работы сценарно-редакторской группы

– участие в период монтажей и контроль сценарно-редакторской группы основной программы

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Заглавное фото: giphy.com