Вакансии недели: «Новый канал», «Радио Свобода» и газета «Вести» ищут сотрудников

Наслаждаясь последними неделями лета, ключевые медиа страны пока не спешат открывать новые вакансии. УНИАН все еще нуждается в экономическом специалисте, телеканал «Футбол» после финала Лиги чемпионов УЕФА снова начал искать спортивных журналистов, а на продакшены StarLightMedia в любом сезоне креативщики нужны как воздух.
Требования:
– Опыт работы на телевидении – от 5 лет.
– Понимание современных трендов журналистики.
– Умение делать репортажные и аналитические материалы для телевидения и других платформ.
– Опыт работы в прямом эфире (прямые включения).
– Безупречный украинский язык, высокий уровень владения английским языком.
Обязанности:
– Производить материалы для телевизионных проектов «Радио Свободы», адаптировать контент для всех платформ «Радио Свободы», работать в стриме и в прямых эфирах.
– Отслеживать важные политические и социальные темы, работать с источниками, готовить эксклюзивные аналитические материалы и расследования.
– Соблюдать редакционные и производственные стандарты «Радио Свободы»/«Радио Свободная Европа».
Резюме вместе с мотивационным письмом присылайте по адресу: ukrjobs@rferl.org
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование (журналистика).
– Опыт работы в ежедневных изданиях от 1 года.
– Ориентирование в событиях политической, экономической, социальной жизни города.
– Активная общественная позиция, высокий интерес к происходящим в городе событиям.
– Безупречное владение русским и украинским языками, умение четко выражать мысли в тексте.
– Готовность к ненормированному рабочему графику.
– Коммуникабельность, умение работать в команде.
Обязанности:
– Написание эксклюзивных статей, новостей, интервью, репортажей, в том числе с места событий и уличные опросы.
– Постоянный поиск новых тем и героев.
– Взаимодействие с фотокорреспондентами и дизайнерами в процессе подготовки и верстки материалов.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование.
– Опыт работы от 1 года редактором, политическим журналистом.
– Понимание политической ситуации в стране.
– Уверенный пользователь ПК.
– Стрессоустойчивость, пунктуальность, доброжелательность, аналитический склад ума.
Обязанности:
– Подготовка материалов, звонков, включений.
– Написание подводок и информационных сообщений.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование (желательно экономическое).
– Умение работать в режиме ограниченного времени и многозадачности.
– Точность в работе с фактами и цифрами.
– Умение логично излагать свои мысли в письменной форме.
– Свободное владение украинским и русским языками (письменно и устно), желательно знание английского языка.
– Инициативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, высокий уровень самоорганизации.
Обязанности:
– Отслеживание оперативной информации по темам: макроэкономика, новости компаний, деятельность органов государственной власти – правительства, Верховной рады, других государственных учреждений.
– Своевременная подготовка к публикации текстовых информационных сообщений.
– Подготовка собственных материалов для публикации в новостных продуктах и на веб-сайтах агентства в определенные сроки и соответствующего качества.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование (журналистика).
– Опыт работы спортивным или футбольным тележурналистом, наличие сюжетов
– Отличное знание спортивной и футбольной тематики
– Английский язык (разговорный).
– Готовность к командировкам.
– Креативность, целеустремленность, коммуникабельность, активность, гибкость в поиске решений и огромная любовь к футболу – обязательно.
Обязанности:
– Разработка актуальных тем, подготовка информационных материалов.
– Написание информационных и аналитических сюжетов для программ.
– Запись интервью, подготовка вопросов для интервью, организация встреч
– Работа в кадре – прямые включения.
– Редактирование материалов.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Требования:
– Опыт от 3 лет работы редактором в ежедневных/прямоэфирных программах развлекательного жанра.
– Желателен опыт работы в прямоэфирных проектах.
– Английский язык – уровень Advanced.
– Знание MS Office, Final Cut.
Личностные качества:
– Стрессоустойчивость.
– Умение планировать.
– Повышенное внимание к деталям.
– Умение быстро принимать решения.
– Креативность, чувство юмора.
Основные обязанности:
– Написание сценариев сюжетов, программы.
– Внесение поправок от шеф-редактора, директора ТО.
– Разработка темы сюжетов.
– Съемка сюжетов.
– Монтаж сюжетов.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.