ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: «Новый канал», «Радио Свобода» и газета «Вести» ищут сотрудников

Бизнес

Наслаждаясь последними неделями лета, ключевые медиа страны пока не спешат открывать новые вакансии. УНИАН все еще нуждается в экономическом специалисте, телеканал «Футбол» после финала Лиги чемпионов УЕФА снова начал искать спортивных журналистов, а на продакшены StarLightMedia в любом сезоне креативщики нужны как воздух.


Из нового – журналист в киевскую редакцию «Радио Свобода», автор в газету «Вести», а также входящий редактор на «112 Украина». Подробности вакансий – в обзоре «Телекритики».

Журналист на «Радио Свобода»

Требования:

– Опыт работы на телевидении – от 5 лет.

– Понимание современных трендов журналистики.

– Умение делать репортажные и аналитические материалы для телевидения и других платформ.

– Опыт работы в прямом эфире (прямые включения).

– Безупречный украинский язык, высокий уровень владения английским языком.

Обязанности:

– Производить материалы для телевизионных проектов «Радио Свободы», адаптировать контент для всех платформ «Радио Свободы», работать в стриме и в прямых эфирах.

– Отслеживать важные политические и социальные темы, работать с источниками, готовить эксклюзивные аналитические материалы и расследования.

– Соблюдать редакционные и производственные стандарты «Радио Свободы»/«Радио Свободная Европа».

Резюме вместе с мотивационным письмом присылайте по адресу: ukrjobs@rferl.org

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Журналист в газету «Вести»

Требования:

– Высшее образование (журналистика).

– Опыт работы в ежедневных изданиях от 1 года.

– Ориентирование в событиях политической, экономической, социальной жизни города.

– Активная общественная позиция, высокий интерес к происходящим в городе событиям.

– Безупречное владение русским и украинским языками, умение четко выражать мысли в тексте.

– Готовность к ненормированному рабочему графику.

– Коммуникабельность, умение работать в команде.

Обязанности:

– Написание эксклюзивных статей, новостей, интервью, репортажей, в том числе с места событий и уличные опросы.

– Постоянный поиск новых тем и героев.

– Взаимодействие с фотокорреспондентами и дизайнерами в процессе подготовки и верстки материалов.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Входящий редактор на «112 Украина»

Требования:

– Высшее образование.

– Опыт работы от 1 года редактором, политическим журналистом.

– Понимание политической ситуации в стране.

– Уверенный пользователь ПК.

– Стрессоустойчивость, пунктуальность, доброжелательность, аналитический склад ума.

Обязанности:

– Подготовка материалов, звонков, включений.

– Написание подводок и информационных сообщений.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Корреспондент экономических новостей в УНИАН

Требования:

– Высшее образование (желательно экономическое).

– Умение работать в режиме ограниченного времени и многозадачности.

– Точность в работе с фактами и цифрами.

– Умение логично излагать свои мысли в письменной форме.

– Свободное владение украинским и русским языками (письменно и устно), желательно знание английского языка.

– Инициативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, высокий уровень самоорганизации.

Обязанности:

– Отслеживание оперативной информации по темам: макроэкономика, новости компаний, деятельность органов государственной власти – правительства, Верховной рады, других государственных учреждений.

– Своевременная подготовка к публикации текстовых информационных сообщений.

– Подготовка собственных материалов для публикации в новостных продуктах и на веб-сайтах агентства в определенные сроки и соответствующего качества.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Журналист на телеканал «Футбол»

Требования:

– Высшее образование (журналистика).

– Опыт работы спортивным или футбольным тележурналистом, наличие сюжетов

– Отличное знание спортивной и футбольной тематики

– Английский язык (разговорный).

– Готовность к командировкам.

– Креативность, целеустремленность, коммуникабельность, активность, гибкость в поиске решений и огромная любовь к футболу – обязательно.

Обязанности:

– Разработка актуальных тем, подготовка информационных материалов.

– Написание информационных и аналитических сюжетов для программ.

– Запись интервью, подготовка вопросов для интервью, организация встреч

– Работа в кадре – прямые включения.

– Редактирование материалов.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор-сценарист на «Новый канал»

Требования:

– Опыт от 3 лет работы редактором в ежедневных/прямоэфирных программах развлекательного жанра.

– Желателен опыт работы в прямоэфирных проектах.

– Английский язык – уровень Advanced.

– Знание MS Office, Final Cut.

Личностные качества:

– Стрессоустойчивость.

–  Умение планировать.

–  Повышенное внимание к деталям.

 – Умение быстро принимать решения.

– Креативность, чувство юмора.

Основные обязанности:

– Написание сценариев сюжетов, программы.

– Внесение поправок от шеф-редактора, директора ТО.

– Разработка темы сюжетов.

– Съемка сюжетов.

– Монтаж сюжетов.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

На Львовском кинофестивале выступит режиссер фильма Bon Voyage

Бизнес

Самое дорогое политическое шоу и звездные пляски

Популярное на Телекритике



Общество

Новый выпуск The New York Times шокирует читателей

Культура

Ольга Ряшина: «Я специалист по двум вещам – мультикам и романтическим комедиям»

Дуся

Владимир Кличко расстался с «невестой» после девяти лет отношений

Образование

«Мы – продавцы историй»: мастер-класс от Любомира Левицкого