Вакансии недели: «Новый канал», «Радио Свобода» и газета «Вести» ищут сотрудников

Требования:

– Опыт работы на телевидении – от 5 лет.

– Понимание современных трендов журналистики.

– Умение делать репортажные и аналитические материалы для телевидения и других платформ.

– Опыт работы в прямом эфире (прямые включения).

– Безупречный украинский язык, высокий уровень владения английским языком.

Обязанности:

– Производить материалы для телевизионных проектов «Радио Свободы», адаптировать контент для всех платформ «Радио Свободы», работать в стриме и в прямых эфирах.

– Отслеживать важные политические и социальные темы, работать с источниками, готовить эксклюзивные аналитические материалы и расследования.

– Соблюдать редакционные и производственные стандарты «Радио Свободы»/«Радио Свободная Европа».

Резюме вместе с мотивационным письмом присылайте по адресу: ukrjobs@rferl.org

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.