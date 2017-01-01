ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: LIGA.net, РБК-Украина и ICTV ищут журналистов

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Политический специальный корреспондент в LIGA.net

Требования:

– огонь в глазах

– уметь отличать секретаря СНБО от главы СНБО

– опыт работы на аналогичной должности

Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.

Вечерний редактор новостной ленты в LIGA.net

Требования:

– огонь в глазах

– уметь отличать секретаря СНБО от главы СНБО

– опыт работы на аналогичной должности

Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор новостной ленты в РБК-Украина

Открыто четыре вакантных места

Резюме отправлять на почту aa5610ep@gmail.com

Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.

Специалист по медиаисследованиям (Media Researcher) в StarLight Brand Content

Требования:

– опыт работы от 2 лет

– знание Galileo, MarkData

– глубокое понимание медиапоказателей и умение их анализировать (ТВ, интернет)

– знание основных медиа KPIs, понимание инструментов их достижения и оптимизации (ТВ, интернет)

Обязанности:

– готовить аналитические презентации, рекомендации по медиастратегии (часть предложения для рекламодателей)

– разрабатывать аналитические презентации с выводами и рекомендациями

– разрабатывать систему оценки и анализа контента каналов

– оценивать медийные показатели проекта, определять его медийную ценность

– готовить аналитические презентации

– анализировать поведение и лояльность аудитории, поведенческие маршруты (ТВ, Digital)

Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.

Главный редактор сайта «Факты» ( ICTV )

Требования:

– высшее образование (желательно журналистика)

– опыт работы на аналогичной должности от 2 лет

– опыт работы главным или выпускающим редактором (новости)

– обязательно Photoshop, Excel

Обязанности:

– формирование контентплана на основе СЕО-запросов, календаря, а также повестки дня

– вычитка и редактирование публикаций

– написание статей, проведение интервью

– работа с информационными партнерами

– работа с сетями: формирование стратегии, анализ подачи

Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Что украинцы смотрели по ТВ в новогоднюю ночь

Бизнес

Google начинает тестирование своей загадочной операционной системы

Популярное на Телекритике



Дуся

Дурнев рассказал, почему Анатолич не сможет достичь популярности Дудя

Бизнес

Что украинцы смотрели по ТВ в новогоднюю ночь

Культура

Кинотеатры провалили прокат «Сторожевой заставы»

Дуся

Предложение руки и сердца на ледовом катке обернулось провалом