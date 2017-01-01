Вакансии недели: LIGA.net, РБК-Украина и ICTV ищут журналистов

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Политический специальный корреспондент в LIGA.net
Требования:
– огонь в глазах
– уметь отличать секретаря СНБО от главы СНБО
– опыт работы на аналогичной должности
Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.
Вечерний редактор новостной ленты в LIGA.net
Требования:
– огонь в глазах
– уметь отличать секретаря СНБО от главы СНБО
– опыт работы на аналогичной должности
Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.
Редактор новостной ленты в РБК-Украина
Открыто четыре вакантных места
Резюме отправлять на почту aa5610ep@gmail.com
Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.
Специалист по медиаисследованиям (Media Researcher) в StarLight Brand Content
Требования:
– опыт работы от 2 лет
– знание Galileo, MarkData
– глубокое понимание медиапоказателей и умение их анализировать (ТВ, интернет)
– знание основных медиа KPIs, понимание инструментов их достижения и оптимизации (ТВ, интернет)
Обязанности:
– готовить аналитические презентации, рекомендации по медиастратегии (часть предложения для рекламодателей)
– разрабатывать аналитические презентации с выводами и рекомендациями
– разрабатывать систему оценки и анализа контента каналов
– оценивать медийные показатели проекта, определять его медийную ценность
– готовить аналитические презентации
– анализировать поведение и лояльность аудитории, поведенческие маршруты (ТВ, Digital)
Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.
Главный редактор сайта «Факты» ( ICTV )
Требования:
– высшее образование (желательно журналистика)
– опыт работы на аналогичной должности от 2 лет
– опыт работы главным или выпускающим редактором (новости)
– обязательно Photoshop, Excel
Обязанности:
– формирование контентплана на основе СЕО-запросов, календаря, а также повестки дня
– вычитка и редактирование публикаций
– написание статей, проведение интервью
– работа с информационными партнерами
– работа с сетями: формирование стратегии, анализ подачи
Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.
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