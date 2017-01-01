Вакансии недели: LIGA.net, РБК-Украина и ICTV ищут журналистов

Требования:

– высшее образование (желательно журналистика)

– опыт работы на аналогичной должности от 2 лет

– опыт работы главным или выпускающим редактором (новости)

– обязательно Photoshop, Excel

Обязанности:

– формирование контентплана на основе СЕО-запросов, календаря, а также повестки дня

– вычитка и редактирование публикаций

– написание статей, проведение интервью

– работа с информационными партнерами

– работа с сетями: формирование стратегии, анализ подачи

Все детали можно узнать ЗДЕСЬ.