Вакансии недели: «Громадське», «Цієї миті рік потому» и НТН ищут сотрудников

Следуя традиции, «Телекритика» предлагает начать неделю с поиска работы.
Обязанности:
– Превращать звуковой файл в полноценный интересный читабельный текст для сайта;
– Украшать текст мультимедийными материалами;
– Работать в админке онлайн-издания;
– Писать грамотно на украинском и русском языках;
– Проверять свои собственные тексты перед публикацией;
– Создавать заголовки, лид, при необходимости предлагать альтернативную подачу текста;
– Умение поднимать рейтинг материала в поисковиках – будет плюсом. Если что, мы можем этому научить;
– Динамично работать в команде, но самостоятельно принимать решения;
– Работать четко по дедлайнам.
Примечание: контент-менеджер является автором материалов, созданных на сайте.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Журналистское/филологическое образование;
– Глубокая эрудированность, понимание политической, экономической и социальной сфер жизни в Украине и на постсоветском пространстве;
– Грамотная украинская, русская и английская речь;
– Способность ориентироваться в медиапространстве и понимать интересы, потребности аудитории;
– Способность быстро находить нужную информацию из разных источников;
– Владение ПК на уровне опытного пользователя;
– Опыт работы на телевидении/радио на должности редактора или журналиста.
Обязанности:
– Подготовка новостей для сайта: мониторинг событий, поиск тем и информационных материалов;
– Перевод на русский язык и адаптация материалов с украинского сайта;
– Адаптация материалов информационных партнеров «Громадського»;
– Написание, вычитка и редактирование текстов;
– Запись интервью по скайпу для эфира «Громадського».
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Знание основ/законов драматургии;
– Основы режиссуры (общие знания и понимание технологии производства ТВ-продукта – съемочного процесса);
– Основы психологии/социологии – общегуманитарные знания;
– Грамотная русская/украинская речи;
– Умение брать интервью, работать с героями;
– Умение и практический опыт написания синопсисов.
Обязанности:
– Поиск, анализ и обработка информации (начиная с поиска героя и общения с ним);
– Постановка задач отделу кастингов на поиск героев;
– Утверждение героя у руководства;
– Написание и внесения поправок в синопсисы;
– Интервьюирование героев, подготовка героев к съемке;
– Участие в разработке идей и предложений в сценарный план;
– Организация и съемка визиток, расшифровка отснятого материала, работа в студии (на съемках) по сценарию (подготовка героя к студии);
– Ведение героя (общение, поддержка, съемка героя целый год, за который он будет достигать своих целей, съемки дневников героя).
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование (журналистика, филология, социология);
– Опыт работы в новостях или в программах журналистских расследований от 2 лет;
– Высокий уровень грамотности;
– Владение ПК на уровне опытного пользователя;
– Умение находить общий язык и работать с людьми разного уровня;
– Ответственность, исполнительность, инициативность, коммуникабельность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, оперативность, умение работать в команде.
Обязанности:
– Поиск и разработка тем, проведение интервью;
– Журналистские расследования (поиск необходимой информации, документов, которые подтверждают или опровергают гипотезу расследования);
– Сбор фактов путем коммуникации с героями или соответствующими службами, экспертами;
– Съемки и участие в монтаже сюжетов программы;
– Оперативно находить информацию, подтверждающую выявленные в ходе съемочного процесса факты.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование (филологическое, историческое или журналистское);
– Владение украинским и русским языками в совершенстве, английским – на уровне Advanced;
– Опыт работы журналистом в интернет-СМИ более года. (Опыт работы редактором даст вам фору перед другими кандидатами);
– Понимание современных трендов в интернет-СМИ;
– Ощущение текста – когда один информационный повод может стать мемом, а другой умрет, не найдя своего читателя;
– Пунктуальность, ответственность и честность;
Помните: ваше оружие – слово, а профессионально кредо – «нет сложных людей, есть неверно подобранные слова».
Обязанности:
– Без заклятия «Акцио» находить и разрабатывать темы для блогов;
– Вести коммуникацию с блогерами и постоянно пополнять их список;
– Брать комментарии и превращать их во «вкусные» тексты (шифрование, редактирование);
– Редактировать, корректировать и спасать тексты от ошибок;
– Писать sexy-заголовки;
– Отбирать форматные блоги для перепечатки с других сайтов;
– Заказывать иллюстрации для блогов у дизайнеров, контролировать концепции иллюстраций и их качество;
– Не бояться рассказывать о своих идеях и знать, как их реализовывать.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.