Вакансии недели: «Громадське», «Цієї миті рік потому» и НТН ищут сотрудников

Требования:

– Высшее образование (филологическое, историческое или журналистское);

– Владение украинским и русским языками в совершенстве, английским – на уровне Advanced;

– Опыт работы журналистом в интернет-СМИ более года. (Опыт работы редактором даст вам фору перед другими кандидатами);

– Понимание современных трендов в интернет-СМИ;

– Ощущение текста – когда один информационный повод может стать мемом, а другой умрет, не найдя своего читателя;

– Пунктуальность, ответственность и честность;

Помните: ваше оружие – слово, а профессионально кредо – «нет сложных людей, есть неверно подобранные слова».

Обязанности:

– Без заклятия «Акцио» находить и разрабатывать темы для блогов;

– Вести коммуникацию с блогерами и постоянно пополнять их список;

– Брать комментарии и превращать их во «вкусные» тексты (шифрование, редактирование);

– Редактировать, корректировать и спасать тексты от ошибок;

– Писать sexy-заголовки;

– Отбирать форматные блоги для перепечатки с других сайтов;

– Заказывать иллюстрации для блогов у дизайнеров, контролировать концепции иллюстраций и их качество;

– Не бояться рассказывать о своих идеях и знать, как их реализовывать.

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