ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: «Громадське», «Цієї миті рік потому» и НТН ищут сотрудников

Бизнес

Следуя традиции, «Телекритика» предлагает начать неделю с поиска работы.


На этой неделе открыто две вакансии на «Громадському радіо» и на «Громадському ТБ». Кроме того, телеканал НТН ищет журналистов-расследователей, а tsn.ua нуждается в редакторе блогов.

Контент-менеджер на «Громадське радіо»

Обязанности:

– Превращать звуковой файл в полноценный интересный читабельный текст для сайта;

– Украшать текст мультимедийными материалами;

– Работать в админке онлайн-издания;

– Писать грамотно на украинском и русском языках;

– Проверять свои собственные тексты перед публикацией;

– Создавать заголовки, лид, при необходимости предлагать альтернативную подачу текста;

– Умение поднимать рейтинг материала в поисковиках – будет плюсом. Если что, мы можем этому научить;

– Динамично работать в команде, но самостоятельно принимать решения;

– Работать четко по дедлайнам.

Примечание: контент-менеджер является автором материалов, созданных на сайте.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Журналист-веб-редактор на проект «Громадське. На русском»

Требования:

– Журналистское/филологическое образование;

– Глубокая эрудированность, понимание политической, экономической и социальной сфер жизни в Украине и на постсоветском пространстве;

– Грамотная украинская, русская и английская речь;

– Способность ориентироваться в медиапространстве и понимать интересы, потребности аудитории;

– Способность быстро находить нужную информацию из разных источников;

– Владение ПК на уровне опытного пользователя;

– Опыт работы на телевидении/радио на должности редактора или журналиста.

Обязанности:

– Подготовка новостей для сайта: мониторинг событий, поиск тем и информационных материалов;

– Перевод на русский язык и адаптация материалов с украинского сайта;

– Адаптация материалов информационных партнеров «Громадського»;

– Написание, вычитка и редактирование текстов;

– Запись интервью по скайпу для эфира «Громадського».

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Журналист на проект «Цієї миті рік потому» (СТБ)

Требования:

– Знание основ/законов драматургии;

– Основы режиссуры (общие знания и понимание технологии производства ТВ-продукта – съемочного процесса);

– Основы психологии/социологии – общегуманитарные знания;

– Грамотная русская/украинская речи;

– Умение брать интервью, работать с героями;

– Умение и практический опыт написания синопсисов.

Обязанности:

– Поиск, анализ и обработка информации (начиная с поиска героя и общения с ним);

– Постановка задач отделу кастингов на поиск героев;

– Утверждение героя у руководства;

– Написание и внесения поправок в синопсисы;

– Интервьюирование героев, подготовка героев к съемке;

– Участие в разработке идей и предложений в сценарный план;

– Организация и съемка визиток, расшифровка отснятого материала, работа в студии (на съемках) по сценарию (подготовка героя к студии);

– Ведение героя (общение, поддержка, съемка героя целый год, за который он будет достигать своих целей, съемки дневников героя).

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Журналист на программу «Свідок. Агенти» (НТН)

Требования:

– Высшее образование (журналистика, филология, социология);

– Опыт работы в новостях или в программах журналистских расследований от 2 лет;

– Высокий уровень грамотности;

– Владение ПК на уровне опытного пользователя;

– Умение находить общий язык и работать с людьми разного уровня;

– Ответственность, исполнительность, инициативность, коммуникабельность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, оперативность, умение работать в команде.

Обязанности:

– Поиск и разработка тем, проведение интервью;

– Журналистские расследования (поиск необходимой информации, документов, которые подтверждают или опровергают гипотезу расследования);

– Сбор фактов путем коммуникации с героями или соответствующими службами, экспертами;

– Съемки и участие в монтаже сюжетов программы;

– Оперативно находить информацию, подтверждающую выявленные в ходе съемочного процесса факты.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Редактор раздела «Блоги» на tsn.ua

Требования:

– Высшее образование (филологическое, историческое или журналистское);

– Владение украинским и русским языками в совершенстве, английским – на уровне Advanced;

– Опыт работы журналистом в интернет-СМИ более года. (Опыт работы редактором даст вам фору перед другими кандидатами);

– Понимание современных трендов в интернет-СМИ;

– Ощущение текста – когда один информационный повод может стать мемом, а другой умрет, не найдя своего читателя;

– Пунктуальность, ответственность и честность;

Помните: ваше оружие – слово, а профессионально кредо – «нет сложных людей, есть неверно подобранные слова».

Обязанности:

– Без заклятия «Акцио» находить и разрабатывать темы для блогов;

– Вести коммуникацию с блогерами и постоянно пополнять их список;

– Брать комментарии и превращать их во «вкусные» тексты (шифрование, редактирование);

– Редактировать, корректировать и спасать тексты от ошибок;

– Писать sexy-заголовки;

– Отбирать форматные блоги для перепечатки с других сайтов;

– Заказывать иллюстрации для блогов у дизайнеров, контролировать концепции иллюстраций и их качество;

– Не бояться рассказывать о своих идеях и знать, как их реализовывать.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

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